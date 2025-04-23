Епоха ШІ відкладається: Amazon слідом за Microsoft відмовляється від створення дата-центрів — Finance.ua

Епоха ШІ відкладається: Amazon слідом за Microsoft відмовляється від створення дата-центрів Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Епоха ШІ відкладається: Amazon слідом за Microsoft відмовляється від створення дата-центрів

Amazon та Microsoft відмовилися від створення міжнародних центрів обробки даних штучного інтелекту.

Два банки кажуть, що Amazon призупинив переговори щодо деяких міжнародних центрів обробки даних. Наразі відомо про двох технологічних гігантів, які скоротили свої плани щодо центрів обробки даних ШІ. За даними банків Wells Fargo і TD Cowen, Amazon призупинив переговори щодо деяких угод про спільне розміщення центрів обробки даних, переважно в Європі. Ця новина з’явилася на тлі звітів, де йдеться, що Microsoft призупинила або скасувала плани із розгортання дата-центрів.

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Згідно зі звітом Wells Fargo, Amazon призупинив деякі обговорення щодо оренди центрів обробки даних для свого хмарного підрозділу, однак Microsoft, ймовірно, лише призупинив попередні угоди про оренду, хоча й продовжує виконувати вже підписані договори.

На противагу інші компанії, такі як Meta та xAI, активно розширюють свої центри обробки даних для підтримки ШІ-моделей, що потребує значних обсягів електроенергії. Водночас Amazon, яка вже має значну активну потужність у 9 ГВт у своїй інфраструктурі, може знадобитися більше часу для введення в експлуатацію нових центрів обробки даних.

Чому це важливо

Інформація про припинення розвитку дата центрів, імовірно свідчить про зниження попиту на інфраструктуру штучного інтелекту, оскільки компанії все ще шукають практичне застосування цієї технології для оптимізації витрат часу та коштів. Додатково негативно впливає на ринок тривала торговельна напруженість, ініційована президентом Трампом, що призводить до падіння вартості акцій. Зокрема, акції Amazon вже зазнали значного падіння цього року на 24%, що робить компанію вразливою до наслідків мит на китайські товари, які, за оцінками, становлять більшість асортименту на її платформі.

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Економісти висловлюють занепокоєння, що торгова війна та можлива рецесія можуть загальмувати розвиток штучного інтелекту. Під ударом опинилися великі гравці, зокрема Nvidia, яка значну частину прибутку отримує з Китаю та перебуває під контролем через можливі обхідні шляхи санкцій для постачання високоякісних чипів. Скорочення інвестицій Amazon у нові центри обробки даних може ще більше негативно вплинути на продажі Nvidia.

Про майбутній попит на штучний інтелект стане відомо після звіту Amazon 1 травня. Нещодавня відмова Microsoft від будівництва дата-центру в Огайо вартістю $1 млрд доларів, попри запропоновані податкові пільги, стала несподіванкою. Скасування проєкту в Огайо може зменшити податкове навантаження на місцевих жителів, але водночас позбавляє тимчасових робочих місць у будівництві та потенційного поштовху для модернізації місцевої інфраструктури та розвитку чистої енергії, оскільки практична цінність штучного інтелекту, окрім чат-ботів з помилками та систем стеження, залишається під питанням.

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