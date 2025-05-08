Найпопулярніші електромобілі квітня (інфографіка) — Finance.ua

Найпопулярніші електромобілі квітня (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

Найпопулярніші електромобілі квітня (інфографіка)

У минулому місяці український автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

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Відносно квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%.

Основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто — 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто — уживаними (+37%).

Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квіт.2024 р. з 79 од. новими були 4 авто).

Нагадаємо про загальні витрати на електромобіль.

Основне, як ми вже зазначали вище, батарея. Наприклад, змінити акумулятор на тому саму BYD Song Plus коштує близько 7−9 тис. доларів за ціни у 25 тис. доларів за електромобіль. Акумулятор для Tesla Model Y коштує близько 10−13 тис. доларів за ціни від 40−45 тис. доларів.

Щоб подовжити строк експлуатації батареї електромобіля, варто дотримуватись певних правил. Своєчасне технічне обслуговування, зокрема перевірка стану акумулятора, дає змогу завчасно виявити можливі несправності.

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