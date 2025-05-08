Найпопулярніші електромобілі квітня (інфографіка) — Finance.ua

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Найпопулярніші електромобілі квітня (інфографіка)

Технології&Авто
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Найпопулярніші електромобілі квітня (інфографіка)
Найпопулярніші електромобілі квітня (інфографіка)
У минулому місяці український автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.

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Відносно квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%.
Основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто — 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто — уживаними (+37%).
Найпопулярніші електромобілі квітня (інфографіка)
Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квіт.2024 р. з 79 од. новими були 4 авто).
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Нагадаємо про загальні витрати на електромобіль.
Основне, як ми вже зазначали вище, батарея. Наприклад, змінити акумулятор на тому саму BYD Song Plus коштує близько 7−9 тис. доларів за ціни у 25 тис. доларів за електромобіль. Акумулятор для Tesla Model Y коштує близько 10−13 тис. доларів за ціни від 40−45 тис. доларів.
Щоб подовжити строк експлуатації батареї електромобіля, варто дотримуватись певних правил. Своєчасне технічне обслуговування, зокрема перевірка стану акумулятора, дає змогу завчасно виявити можливі несправності.

Скільки «служить» електромобіль та чи вигідно його утримання

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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