ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто — Finance.ua

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ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто

Технології&Авто
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ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто
ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто
Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з квітнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 5%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.
Далі йдуть:
  • електромобілі — 23%;
  • дизельні — 22%;
  • гібриди — 5%;
  • авто з ГБО — 4%.
Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:
  • Volkswagen Golf — 1189 од.;
  • Renault Megane — 838 од.;
  • Skoda Octavia — 696 од.;
  • Tesla Model Y — 552 од.;
  • Nissan Leaf — 544 од.;
  • Audi Q5 — 511 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 510 од.;
  • Volkswagen Passat — 491 од.;
  • Nissan Rogue — 488 од.;
  • Tesla Model 3 — 478 од.
Усього з початку року українці придбали 71,3 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Finance.ua
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