ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто
Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з квітнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 5%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.
Далі йдуть:
- електромобілі — 23%;
- дизельні — 22%;
- гібриди — 5%;
- авто з ГБО — 4%.
Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:
- Volkswagen Golf — 1189 од.;
- Renault Megane — 838 од.;
- Skoda Octavia — 696 од.;
- Tesla Model Y — 552 од.;
- Nissan Leaf — 544 од.;
- Audi Q5 — 511 од.;
- Volkswagen Tiguan — 510 од.;
- Volkswagen Passat — 491 од.;
- Nissan Rogue — 488 од.;
- Tesla Model 3 — 478 од.
Усього з початку року українці придбали 71,3 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.
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