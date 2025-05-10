ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто Сьогодні 14:12 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з квітнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 5%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.

Далі йдуть:

електромобілі — 23%;

дизельні — 22%;

гібриди — 5%;

авто з ГБО — 4%.

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:

Volkswagen Golf — 1189 од.;

Renault Megane — 838 од.;

Skoda Octavia — 696 од.;

Tesla Model Y — 552 од.;

Nissan Leaf — 544 од.;

Audi Q5 — 511 од.;

Volkswagen Tiguan — 510 од.;

Volkswagen Passat — 491 од.;

Nissan Rogue — 488 од.;

Tesla Model 3 — 478 од.

Усього з початку року українці придбали 71,3 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.

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