Більшість найпопулярніших авто з Китаю в Україні — електромобілі Сьогодні 20:14 — Технології&Авто

Більшість найпопулярніших авто з Китаю в Україні — електромобілі

За минулий місяць українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% більше, у порівнянні з квітнем 2024 року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

З цієї кількості: нових — 1033 од. (+22%); вживаних — 223 од. (-30%) од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus — 179 од.; Volkswagen ID. Unyx — 153 од.; Audi Q4 e-tron — 75 од.; Zeekr 001 — 63 од.; Zeekr 7X — 43 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 — 39 од.; MG ZS — 19 од.; Zeekr 7X — 17 од.; Polestar 2 — 11 од.; Buick Envision — 10 од.

Нагадаємо, за квітень 2025 року українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків, ввезених з США, що на 6% більше, ніж у квітні 2024 року. Найбільша частка з цієї кількості (42,2%) — електромобілі.

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