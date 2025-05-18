Більшість найпопулярніших авто з Китаю в Україні — електромобілі
За минулий місяць українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% більше, у порівнянні з квітнем 2024 року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
З цієї кількості: нових — 1033 од. (+22%); вживаних — 223 од. (-30%) од.
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Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus — 179 од.;
- Volkswagen ID. Unyx — 153 од.;
- Audi Q4 e-tron — 75 од.;
- Zeekr 001 — 63 од.;
- Zeekr 7X — 43 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 — 39 од.;
- MG ZS — 19 од.;
- Zeekr 7X — 17 од.;
- Polestar 2 — 11 од.;
- Buick Envision — 10 од.
Нагадаємо, за квітень 2025 року українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків, ввезених з США, що на 6% більше, ніж у квітні 2024 року. Найбільша частка з цієї кількості (42,2%) — електромобілі.
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