Продажі вживаних авто зі США зросли: які автівки в тренді серед українців — Finance.ua

Продажі вживаних авто зі США зросли: які автівки в тренді серед українців
За квітень 2025 року українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків, ввезених з США, що на 6% більше, ніж у квітні 2024 року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (42,2%) — електромобілі.
На другому місці бензинові авто — 42,1%. Гібриди становили 7,9%, дизельні авто — 4%, а автомобілі з ГБО — 3,8%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,7 року.
ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:
- Tesla Model Y — 534 авто;
- Tesla Model 3 — 471 авто;
- Ford Escape — 271 авто;
- Nissan Rogue — 205 авто;
- Jeep Cherokee — 201 авто.
Нагадаємо, автоцивілка забезпечує фінансове покриття збитків, завданих чужому майну — зокрема оплачує ремонт або компенсує ринкову вартість речей, що були зіпсовані чи знищені внаслідок аварії.
Також поліс передбачає виплати у разі шкоди здоров’ю або життю інших учасників дорожнього руху — включаючи витрати на лікування, реабілітацію або матеріальну допомогу сім’ям загиблих.
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