Що покриває та не покриває автоцивілка — Finance.ua

Що покриває та не покриває автоцивілка
Автоцивілка забезпечує фінансове покриття збитків, завданих чужому майну — зокрема оплачує ремонт або компенсує ринкову вартість речей, що були зіпсовані чи знищені внаслідок аварії.
Автоцивілка (ОСЦПВ)
Також поліс передбачає виплати у разі шкоди здоров’ю або життю інших учасників дорожнього руху — включаючи витрати на лікування, реабілітацію або матеріальну допомогу сім’ям загиблих.
Є низка ситуацій, які не входять у сферу відповідальності автоцивілки:
- Навмисне порушення правил. Якщо аварія стала наслідком свідомих дій водія, страхова компанія може відмовити у покритті збитків.
- Керування в нетверезому стані.
- Відсутність обов’язкових документів. Якщо водій не мав із собою прав або документів на авто, це може стати причиною для відмови у виплаті компенсації.
- Небезпечна швидкість. Перевищення швидкісного режиму стало причиною понад третини аварій із потерпілими — 38,5%. Якщо доведено, що водій перевищив допустимі межі, страхова компанія має право не покривати збитки.
- Ремонт машини винуватця ДТП;
- Викрадення авто;
- Злом і крадіжку майна з авто;
- Збиток від аварій, викликаних природними або техногенними катастрофами.
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