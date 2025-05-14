Що покриває та не покриває автоцивілка — Finance.ua

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Що покриває та не покриває автоцивілка

Технології&Авто
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Що покриває та не покриває автоцивілка
Що покриває та не покриває автоцивілка
Автоцивілка забезпечує фінансове покриття збитків, завданих чужому майну — зокрема оплачує ремонт або компенсує ринкову вартість речей, що були зіпсовані чи знищені внаслідок аварії.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

Також поліс передбачає виплати у разі шкоди здоров’ю або життю інших учасників дорожнього руху — включаючи витрати на лікування, реабілітацію або матеріальну допомогу сім’ям загиблих.
Є низка ситуацій, які не входять у сферу відповідальності автоцивілки:
  • Навмисне порушення правил. Якщо аварія стала наслідком свідомих дій водія, страхова компанія може відмовити у покритті збитків.
  • Керування в нетверезому стані.
  • Відсутність обов’язкових документів. Якщо водій не мав із собою прав або документів на авто, це може стати причиною для відмови у виплаті компенсації.
  • Небезпечна швидкість. Перевищення швидкісного режиму стало причиною понад третини аварій із потерпілими — 38,5%. Якщо доведено, що водій перевищив допустимі межі, страхова компанія має право не покривати збитки.
  • Ремонт машини винуватця ДТП;
  • Викрадення авто;
  • Злом і крадіжку майна з авто;
  • Збиток від аварій, викликаних природними або техногенними катастрофами.
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За матеріалами:
Finance.ua
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