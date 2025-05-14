Що покриває та не покриває автоцивілка — Finance.ua

Що покриває та не покриває автоцивілка Сьогодні 08:33 — Технології&Авто

Що покриває та не покриває автоцивілка

Автоцивілка забезпечує фінансове покриття збитків, завданих чужому майну — зокрема оплачує ремонт або компенсує ринкову вартість речей, що були зіпсовані чи знищені внаслідок аварії.

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Також поліс передбачає виплати у разі шкоди здоров’ю або життю інших учасників дорожнього руху — включаючи витрати на лікування, реабілітацію або матеріальну допомогу сім’ям загиблих.

Є низка ситуацій, які не входять у сферу відповідальності автоцивілки:

Навмисне порушення правил. Якщо аварія стала наслідком свідомих дій водія, страхова компанія може відмовити у покритті збитків.

Керування в нетверезому стані.

Відсутність обов’язкових документів. Якщо водій не мав із собою прав або документів на авто, це може стати причиною для відмови у виплаті компенсації.

Небезпечна швидкість. Перевищення швидкісного режиму стало причиною понад третини аварій із потерпілими — 38,5%. Якщо доведено, що водій перевищив допустимі межі, страхова компанія має право не покривати збитки.

Ремонт машини винуватця ДТП;

Викрадення авто;

Злом і крадіжку майна з авто;

Збиток від аварій, викликаних природними або техногенними катастрофами.

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