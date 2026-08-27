Спортивный пикап Chevrolet выйдет в лимитированной серии (фото) Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

Chevrolet Silverado

Пикап Chevrolet Silverado 2026 года получил заряженную модификацию Launch Edition. У нее 600-сильный компрессорный V8 и заниженная спортивная подвеска.

Новый Chevrolet Silverado 1500 Launch Edition выпустят лимитированной серией из 100 автомобилей по цене примерно 95 000 долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.

Концерн General Motors не имеет заряженных пикапов типа Ford F-150 Raptor и Ram 1500 TRX, поэтому за помощью обратились в тюнинг-ателье Callaway и Waldoch. Впрочем, спортивную модель будут продавать именно дилеры Chevrolet и у нее даже будет трехлетняя гарантия.

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В Callaway дополнили 6,2-литровый V8 Chevrolet Silverado 1500 механическим компрессором Roots, что увеличило отдачу двигателя до 602 л. с. и 760 Н∙м. Специалисты Waldoch разработали заниженную спортивную подвеску. В результате получился аналог нового Ram Rumble Bee.

Кроме меньшего клиренса, новый Chevrolet Silverado 1500 Launch Edition выдают другие бамперы, обвесы в цвет кузова и 22-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильными шинами Toyo. В салоне пикапа улучшили отделку и добавили ярко-красные вставки.

Фокус По материалам:

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