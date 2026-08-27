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Спортивный пикап Chevrolet выйдет в лимитированной серии (фото)

Технологии&Авто
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Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Пикап Chevrolet Silverado 2026 года получил заряженную модификацию Launch Edition. У нее 600-сильный компрессорный V8 и заниженная спортивная подвеска.
Новый Chevrolet Silverado 1500 Launch Edition выпустят лимитированной серией из 100 автомобилей по цене примерно 95 000 долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.
Спортивный пикап Chevrolet выйдет в лимитированной серии (фото)
Концерн General Motors не имеет заряженных пикапов типа Ford F-150 Raptor и Ram 1500 TRX, поэтому за помощью обратились в тюнинг-ателье Callaway и Waldoch. Впрочем, спортивную модель будут продавать именно дилеры Chevrolet и у нее даже будет трехлетняя гарантия.
В Callaway дополнили 6,2-литровый V8 Chevrolet Silverado 1500 механическим компрессором Roots, что увеличило отдачу двигателя до 602 л. с. и 760 Н∙м. Специалисты Waldoch разработали заниженную спортивную подвеску. В результате получился аналог нового Ram Rumble Bee.
Спортивный пикап Chevrolet выйдет в лимитированной серии (фото)
Кроме меньшего клиренса, новый Chevrolet Silverado 1500 Launch Edition выдают другие бамперы, обвесы в цвет кузова и 22-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильными шинами Toyo. В салоне пикапа улучшили отделку и добавили ярко-красные вставки.
По материалам:
Фокус
Авто
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