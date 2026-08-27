ТОП-5 самых неудачных дизайнов автомобилей 27.08.2026, 00:42 — Технологии&Авто

Внешний вид автомобиля для многих важен не меньше, чем его удобство и надежность.

Одни машины сразу привлекают внимание и даже спустя десятилетия после выхода остаются любимыми публикой, а другие выглядят настолько глупо, что проваливают продажи несмотря на другие характеристики.

О том, какая машина самая ужасная в мире, причем серийно выпускалась, пишут автоэксперты SlashGear

Конечно, красота — понятие субъективное, но некоторые серийные автомобили настолько сильно отличаются своей внешностью, что заслуженно завоевали репутацию одних из самых неудачных с точки зрения дизайна.

sangYong Rodius

Корейская компания SsangYong всегда выпускала автомобили преимущественно для поездок по городу. Но в 2005 году ее инженеры решили поэкспериментировать и представили Rodius — большой семейный автомобиль с тремя рядами сидений, рассчитанный на поездки за город.

Главной проблемой стала его форма. Чтобы внутри было достаточно места для пассажиров, кузов сделали высоким и очень длинным. Из-за этого заднюю часть пришлось как бы «обрезать». Но и передняя часть тоже смотрится довольно необычно: высокая и округлая, она совершенно не сочетается с остальным кузовом.

Youabian Puma

Youabian Puma — огромный автомобиль, который внешне трудно спутать с чем-нибудь другим из-за его пропорций. Имея длину около шести метров и ширину почти 2,4 метра, Puma с виду напоминает сжатый спорткар с колесами от внедорожника.

Сам создатель хоть и отрицал, что это самая некрасивая машина в мире, но называл ее «монстр-траком на колесах», и это определение хорошо передает ее внешний вид: по замыслу Puma должна была выглядеть максимально импозантно и грубо, поэтому ее специально сделали с непропорционально массивными колесами.

Fiat Multipla

Fiat Multipla появился в 1998 году как семейный автомобиль, в котором должно было уместиться как можно больше людей при сравнительно небольших размерах. В итоге в салоне удалось разместить шесть полноценных мест, но за это пришлось заплатить необычными пропорциями кузова.

Особенно удивительно выглядит передняя часть: у автомобиля две пары фар, расположенные на разной высоте, а между ними — заметный выступ. Поэтому Multipla кажется будто «двухэтажной». Такая внешность часто становилась поводом для шуток, хотя с практической точки зрения автомобиль оказался вполне удачным.

Nissan S-Cargo

Nissan S-Cargo выпустили в 1989 году как небольшой автомобиль для перевозки товаров, однако очень быстро эта модель прославилась как самая безобразная машина в мире.

Chevrolet SSR

Chevrolet SSR появился в 2003 году и должен был привлечь покупателей необычным внешним видом. Это был большой автомобиль с открытым кузовом для перевозки вещей и складной жесткой крышей. Дизайн специально сделали похожим на американские автомобили средины XX века.

Однако результат оказался спорным. Машина получилась тяжелой, не слишком быстрой и довольно громоздкой. Кроме того, трудно было понять, кому именно она нужна: для обычных поездок ее возможности были чрезмерными, а для перевозки грузов существовали более удобные варианты. Покупатели не оценили эту идею и SSR вскоре стал коммерческим провалом.

УНІАН По материалам:

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