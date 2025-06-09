Сколько электроавто зарегистрировано в Украине — Finance.ua

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Сколько электроавто зарегистрировано в Украине

Технологии&Авто
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Сколько электроавто зарегистрировано в Украине
Сколько электроавто зарегистрировано в Украине
В Украине увеличивается спрос на электрокары.
Так, за первые пять месяцев 2025 года граждане зарегистрировали 37 281 легковой автомобиль, приводимый в движение электрическим двигателем.
Об этом пишет МВД.
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Всего в Украине они зарегистрированы — 160 722.
Напомним, что в сервисных центрах МВД за электротранспортом закрепляются «зеленые» номерные знаки.
Но транспортные средства гибридного типа двигателя в категорию электротранспорта не попадают.
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Государственная регистрация

Напоминаем, что во время первой государственной регистрации транспортные средства с электрическим двигателем, ввезенные из-за границы или приобретенные в автосалонах, освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования.
Список необходимых документов для осуществления первой государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств размещен на нашем вебсайте по ссылке.
Перед обращением в сервисный центр МВД необходимо произвести предварительную запись. Регистрация в сервисный центр МВД и подробную инструкцию по ссылке.
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Напомним, в мае украинцы приобрели 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Как сообщает Укравтопром, за год спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. — на 35%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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