Сколько электроавто зарегистрировано в Украине — Finance.ua

Сколько электроавто зарегистрировано в Украине Сегодня 14:00 — Технологии&Авто

Сколько электроавто зарегистрировано в Украине

В Украине увеличивается спрос на электрокары.

Так, за первые пять месяцев 2025 года граждане зарегистрировали 37 281 легковой автомобиль, приводимый в движение электрическим двигателем.

Об этом пишет МВД

Всего в Украине они зарегистрированы — 160 722.

Напомним, что в сервисных центрах МВД за электротранспортом закрепляются «зеленые» номерные знаки.

Но транспортные средства гибридного типа двигателя в категорию электротранспорта не попадают.

Государственная регистрация

Напоминаем, что во время первой государственной регистрации транспортные средства с электрическим двигателем, ввезенные из-за границы или приобретенные в автосалонах, освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования.

Список необходимых документов для осуществления первой государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств размещен на нашем вебсайте по ссылке

Перед обращением в сервисный центр МВД необходимо произвести предварительную запись. Регистрация в сервисный центр МВД и подробную инструкцию по ссылке

на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. — на 35%. Напомним, в мае украинцы приобрели 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Как сообщает Укравтопром, за год спрос на новые электромобили выроса по сравнению с апрелем 2025 г. —

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