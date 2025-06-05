ТОП-10 електрокарів, які обирають українці у 2025 році — Finance.ua

ТОП-10 електрокарів, які обирають українці у 2025 році Сьогодні 21:41 — Технології&Авто

ТОП-10 електрокарів, які обирають українці у 2025 році

У травні українці придбали 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

За рік попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. — на 35%.

Основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто — 1238 од (на 91% більше, ніж в травні 2024 р.).

На ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік.

Які електричні автомобілі обирають

До ТОП-10 нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen ID. Unyx — 254 од.; BYD Song Plus EV — 210 од.; Honda eNS1 — 188 од.; BYD Sea Lion 07 — 61 од.; Zeekr 7X — 55 од.; Zeekr 001 — 52 од.; Audi Q4 e-tron — 52 од.; Honda M-NV — 44 од.; Volkswagen iD.4 — 34 од.; BYD Yuan Plus — 28 од.

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Усього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, у 2024 році в Україну завезли майже тисячу люксових «електричок» (це 20% від усіх люксових автівок) на понад $90 млн. При цьому ПДВ за ввезення цих авто до бюджету не надходив, бо до кінця 2025 року електромобілі звільнені від цього податку.

Довідка Finance.ua:

вартість експлуатації електромобіля дешевше, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Справа тут не лише в ціні на бензин, дизель чи газ, а ще й в тому, що електромобілі мають значно менше рухомих частин, ніж автомобілі з ДВЗ;

щодо зарядки, то середня ціна на електроенергію для «зелених» машин на основних мережевих електростанціях становить 14,8 грн/1 кВт-год за повільне заряджання. Якщо хочете зарядити свій електромобіль швидше, в такому разі треба буде віддати 17,4 грн/1 кВт-год.

Детальніше про те, скільки «служить» електромобіль та чи вигідно його утримання, читайте у статті за посиланням.

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