ТОП-10 електрокарів, які обирають українці у 2025 році — Finance.ua
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ТОП-10 електрокарів, які обирають українці у 2025 році

Технології&Авто
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ТОП-10 електрокарів, які обирають українці у 2025 році
ТОП-10 електрокарів, які обирають українці у 2025 році
У травні українці придбали 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
За рік попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. — на 35%.
Основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто — 1238 од (на 91% більше, ніж в травні 2024 р.).
На ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік.

Які електричні автомобілі обирають

До ТОП-10 нових електромобілів місяця потрапили:
  1. Volkswagen ID. Unyx — 254 од.;
  2. BYD Song Plus EV — 210 од.;
  3. Honda eNS1 — 188 од.;
  4. BYD Sea Lion 07 — 61 од.;
  5. Zeekr 7X — 55 од.;
  6. Zeekr 001 — 52 од.;
  7. Audi Q4 e-tron — 52 од.;
  8. Honda M-NV — 44 од.;
  9. Volkswagen iD.4 — 34 од.;
  10. BYD Yuan Plus — 28 од.
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Усього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, у 2024 році в Україну завезли майже тисячу люксових «електричок» (це 20% від усіх люксових автівок) на понад $90 млн. При цьому ПДВ за ввезення цих авто до бюджету не надходив, бо до кінця 2025 року електромобілі звільнені від цього податку.

Довідка Finance.ua:

  • вартість експлуатації електромобіля дешевше, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Справа тут не лише в ціні на бензин, дизель чи газ, а ще й в тому, що електромобілі мають значно менше рухомих частин, ніж автомобілі з ДВЗ;
  • щодо зарядки, то середня ціна на електроенергію для «зелених» машин на основних мережевих електростанціях становить 14,8 грн/1 кВт-год за повільне заряджання. Якщо хочете зарядити свій електромобіль швидше, в такому разі треба буде віддати 17,4 грн/1 кВт-год.
Детальніше про те, скільки «служить» електромобіль та чи вигідно його утримання, читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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