У травні в Україні придбано понад 6 тис. електромобілів — Finance.ua

У травні в Україні придбано понад 6 тис. електромобілів
Станом на 1 червня в Україні зареєстровано 160 722 електромобілі. Приріст за минулий місяць склав 6102 авто на електротязі, що на понад чверть більше, ніж у середньому кожного місяця.
За останній весінній місяць лідерами з придбання електромобілів стали одразу два регіони України — Київ та Львівська область, автопарки яких поповнились на 722 електричні машини.
Також 605 електромобілів прописалось у Київській області, 681 машина — у Дніпропетровській, та 329 електромобілів стало на облік у Харківській області.
Серед регіонів-лідерів за загальною кількістю електромобілів — без суттєвих змін. У Києві та області зареєстровано понад 35 000 авто на електротязі, на другому місці Львівська область з результатом у 18 779 авто, а трійку регіонів-лідерів за кількістю «зелених» машин замикає Дніпропетровський регіон з показником у 14002 авто.
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