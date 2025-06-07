Спрос на подержанные легковушки растет: ТОП-10 моделей мая — Finance.ua

Спрос на подержанные легковушки растет: ТОП-10 моделей мая Сегодня 18:18 — Технологии&Авто

Спрос на подержанные легковушки растет: ТОП-10 моделей мая

За май в Украину ввезли более 22 тыс. подержанных легковушек, что на 14% больше, чем в мае прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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По опубликованным данным, средний возраст подержанных автомобилей, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9,3 года.

Отмечается, что больше всего ввезенных б/у автомобилей были бензиновыми — 48%.

Доля электрокаров и дизельных авто в этом сегменте авторынка была почти одинаковой — 22% и 21% соответственно.

Далее следуют гибриды (6%) и авто ГБО — (3%).

Как отмечают в «Укравтопроме», лидером подержанных авто остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей мая:

Volkswagen Golf — 1131 авто; Renault Megane — 815; Skoda Octavia — 748; Volkswagen Tiguan — 640; Audi Q5 — 583; Nissan Rogue — 562; Tesla Model Y — 544; Nissan Leaf — 515; Volkswagen Passat — 471; Tesla Model 3 — 467.

С начала 2025 г. в Украину было ввезено 93,4 тыс. легковушек с пробегом. Это всего на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.

Напомним, в мае украинцы приобрели 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

За год спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. — на 35%

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