Спрос на подержанные легковушки растет: ТОП-10 моделей мая — Finance.ua

Спрос на подержанные легковушки растет: ТОП-10 моделей мая
За май в Украину ввезли более 22 тыс. подержанных легковушек, что на 14% больше, чем в мае прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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По опубликованным данным, средний возраст подержанных автомобилей, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9,3 года.
Отмечается, что больше всего ввезенных б/у автомобилей были бензиновыми — 48%.
Доля электрокаров и дизельных авто в этом сегменте авторынка была почти одинаковой — 22% и 21% соответственно.
Далее следуют гибриды (6%) и авто ГБО — (3%).
Как отмечают в «Укравтопроме», лидером подержанных авто остается Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных моделей мая:
- Volkswagen Golf — 1131 авто;
- Renault Megane — 815;
- Skoda Octavia — 748;
- Volkswagen Tiguan — 640;
- Audi Q5 — 583;
- Nissan Rogue — 562;
- Tesla Model Y — 544;
- Nissan Leaf — 515;
- Volkswagen Passat — 471;
- Tesla Model 3 — 467.
С начала 2025 г. в Украину было ввезено 93,4 тыс. легковушек с пробегом. Это всего на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.
Напомним, в мае украинцы приобрели 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
За год спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. — на 35%
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