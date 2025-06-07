ТОП-10 самых популярных авто в мире — Finance.ua

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ТОП-10 самых популярных авто в мире

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых популярных авто в мире
ТОП-10 самых популярных авто в мире
Рейтинг самых продаваемых моделей в мире в 2025 году возглавили автомобили Toyota.
Об этом сообщает аналитический портал Focus2Move.
Самая популярная модель по состоянию на апрель — Toyota RAV4, продемонстрировавшая рост на 0,5%.
На втором месте оказалась Toyota Corolla, тогда как третью позицию занял Ford F-Series.
Toyota RAV4 является компактным полноприводным автомобилем SUV, запущенным в производство в Японии в 1994 году.
Первое поколение позиционировалось как женский автомобиль для активного отдыха. В мае 2025-го дебютировала RAV4 шестого поколения.
ТОП-10 самых популярных авто в мире:
  • Toyota RAV4 (+0.5%);
  • Toyota Corolla (-13.6%);
  • Ford F-Series (+17.4%);
  • Tesla Model Y (-29.1%);
  • Honda CR-V (+0.8%);
  • Chevrolet Silverado (-5.1%);
  • Hyundai Tucson (-0.5%);
  • Toyota Camry (+4.1%);
  • Toyota Hilux (+0.2%);
  • Kia Sportage (+0.3%).
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По материалам:
УНІАН
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