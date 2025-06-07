ТОП-10 самых популярных авто в мире — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных авто в мире 07.06.2025, 02:23 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных авто в мире

Рейтинг самых продаваемых моделей в мире в 2025 году возглавили автомобили Toyota.

Об этом сообщает аналитический портал Focus2Move.

Самая популярная модель по состоянию на апрель — Toyota RAV4, продемонстрировавшая рост на 0,5%.

На втором месте оказалась Toyota Corolla, тогда как третью позицию занял Ford F-Series.

Toyota RAV4 является компактным полноприводным автомобилем SUV, запущенным в производство в Японии в 1994 году.

Первое поколение позиционировалось как женский автомобиль для активного отдыха. В мае 2025-го дебютировала RAV4 шестого поколения.

ТОП-10 самых популярных авто в мире:

Toyota RAV4 (+0.5%);

Toyota Corolla (-13.6%);

Ford F-Series (+17.4%);

Tesla Model Y (-29.1%);

Honda CR-V (+0.8%);

Chevrolet Silverado (-5.1%);

Hyundai Tucson (-0.5%);

Toyota Camry (+4.1%);

Toyota Hilux (+0.2%);

Kia Sportage (+0.3%).

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УНІАН По материалам:

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