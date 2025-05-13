ЕС продлил санкции за кибератаки до 2026 года: детали — Finance.ua
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ЕС продлил санкции за кибератаки до 2026 года: детали

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ЕС продлил санкции за кибератаки до 2026 года: детали
ЕС продлил санкции за кибератаки до 2026 года: детали
Совет Европейского Союза продлил действие санкций за кибератаки до 18 мая 2026 года. Также он продлил действие правого режима для применения данных ограничений на три года, то есть до 18 мая 2028 года.
Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Евросовета.
Соответствующие рамки позволят Евросоюзу вводить целевые санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к кибератакам, которые оказывают значительное влияние и представляют внешнюю угрозу для ЕС и его членов.
Целевые санкции могут вводиться и в ответ на кибератаки против третьих государств или международных организаций. Это будет происходить, если такие меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности.
Сейчас ЕС применяет такие ограничения против 17 человек и 4 учреждений. Это включает замораживание активов и запрет на предоставление им финансовых ресурсов прямым или косвенным путем.
Европейский Союз планирует запретить этим судам «теневого флота рф» входить в порты ЕС и пользоваться европейскими морскими услугами. Также ожидаются санкции против капитанов судов, 54 компаний и 14 человек.
По материалам:
УНН
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