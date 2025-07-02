Оператор ГТС договорился с Польшей о продлении увеличенной мощности для импорта газа в Украину — Finance.ua
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Оператор ГТС договорился с Польшей о продлении увеличенной мощности для импорта газа в Украину

Энергетика
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Оператор ГТС договорился с Польшей о продлении увеличенной мощности для импорта газа в Украину
Оператор ГТС договорился с Польшей о продлении увеличенной мощности для импорта газа в Украину
ООО «Оператор ГТС Украины» договорилось с оператором газотранспортной системы Польши Gaz-System о продлении до сентября 2026 года увеличенной гарантированной мощности на точке входа в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
«В рамках совместных усилий по подготовке к предстоящему отопительному сезону и по повышению безопасности поставок природного газа как для Украины, так и для всего региона, операторы газотранспортных систем Польши (Gaz-System) и Украины (ОГТСУ) договорились продолжить временное увеличение предлагаемой гарантированной мощности из Польши в направлении Украины на последующий период», — говорится в сообщении.
Следует отметить, что следующие аукционы по продаже гарантированной мощности запланированы на:
  • 7 июля 2025 года (годовой аукцион — газовый год 2025/2026);
  • 21 июля 2025 года (месячный аукцион — месячный продукт за август 2025 года);
  • 4 августа 2025 года (квартальный аукцион — квартальные продукты за газовый год 2025/2026);
  • 18 августа 2025 года (месячный аукцион — месячный продукт за сентябрь 2025 года).
Кроме того, ежедневно проводятся аукционы на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточные.
Как сообщалось, гарантированная мощность на точке входа в Украину из польской ГТС действует с 1 января 2025 года. В июне Операторы ГТС Украины и Польши договорились об увеличении гарантированной пропускной мощности с 6,4 млн кубометров в сутки до 12,4 млн кубометров.
По материалам:
Укрінформ
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