Аккумуляторные станции могут получить статус критической инфраструктуры

Энергетика
На фоне постоянных атак рф на украинскую энергетику власти усиливают защиту объектов, которые помогают удерживать стабильность энергосистемы. Кабмин поддержал изменения, позволяющие присваивать аккумуляторным станциям статус критической инфраструктуры.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Что решило правительство

По инициативе Минэнерго правительство обновило перечень секторов критической инфраструктуры. Благодаря этому системы накопления электроэнергии теперь могут официально получать соответствующий статус.
В министерстве объясняют, что решение позволит обеспечить таким объектам дополнительный уровень защиты и повысить устойчивость украинской энергосистемы в условиях войны.
В настоящее время в Украине уже работают системы накопления электроэнергии суммарной мощностью более 500 МВт. Кроме того, технические условия выданы еще для проектов общей мощностью более 1000 МВт.

Что это значит для энергосистемы

Крупные аккумуляторные станции помогают балансировать энергосистему во время пиковых нагрузок и реагировать быстрее на перебои в сети. Именно они могут накапливать электроэнергию и отдавать ее в критические моменты.
В Минэнерго отмечают, что развитие таких технологий стало особенно важным после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ожидается, что новый статус позволит интегрировать системы накопления в национальную систему защиты критической инфраструктуры и усилить их безопасность.
Ранее мы сообщали, что проблемы с обеспечением экономики Украины, которая начнет активно расти после окончания войны, могут быть не очень острыми из-за того, что восстановление энергетики ускорится.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
