Великобритания разрешила импорт горючего, произведенного из российской нефти в третьих странах

Великобритания разрешила импорт дизельного и реактивного горючего, произведенного из российской нефти в третьих странах. Решение приняли на фоне роста цен на энергоносители из-за войны в Иране.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Что предусматривают новые правила

Норма касается дизельного и реактивного горючего. Под «третьими странами» подразумеваются любые страны, кроме Соединенного Королевства, Острова Мэн или России.

Новые правила вступают в силу 20 мая и будут действовать бессрочно. В то же время их планируют периодически пересматривать, чтобы внести изменения или отменить норму.

Лондон также смягчил ограничения в отношении российского СПГ

Отдельно Лондон ввел ограниченную по времени лицензию на транспортировку сжиженного природного газа из российских проектов «Сахалин-2» и «Ямал», а также сопутствующие услуги — в том числе судоходство, финансирование и брокерские операции.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что администрация президента США Дональда Трампа не продлила специальное разрешение на покупку российской нефти. Истечение срока действия фактически прекращает короткий период, когда администрация ослабляла санкции на часть российской нефти, разрешая закупки, которые в противном случае были бы запрещены.

