Украина не дала рф шанса заработать на мировом энергетическом кризисе, — ISW Сегодня 20:20 — Энергетика

С марта 2026 года Украина значительно увеличила частоту, дальность и интенсивность ударов по нефтяной инфраструктуре россии.

По оценкам ISW, это сильно ударило по российскому нефтяному экспорту и мощностям переработки, подрывая способность Москвы зарабатывать на росте мировых цен.

«Длительные удары по нефтяной инфраструктуре будут продолжать негативно влиять на российские доходы и мешать россии получать какие-либо долгосрочные выгоды от текущего роста цен на нефть», — прогнозируют аналитики.

Собственная экономическая политика бьет по россии

Дополнительным фактором является неоптимальная экономическая политика Кремля. Повышение НДС в январе 2026 года уже дает каскадный эффект: теневая экономика растет, товары и услуги дорожают, а желаемых налоговых поступлений нет.

Министр экономического развития россии Максим Решетников признал, что правительство пересмотрело прогнозы роста ВВП — из-за дефицита рабочей силы и «внешних условий»: санкций и войны на Ближнем Востоке.

Экономическое давление на россию нарастает с нескольких сторон. Доля проблемных активов в банковской системе достигла критического уровня, в секторе уже фиксируют признаки системного кризиса.

