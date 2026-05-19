Украина не дала рф шанса заработать на мировом энергетическом кризисе, — ISW
С марта 2026 года Украина значительно увеличила частоту, дальность и интенсивность ударов по нефтяной инфраструктуре россии.
По оценкам ISW, это сильно ударило по российскому нефтяному экспорту и мощностям переработки, подрывая способность Москвы зарабатывать на росте мировых цен.
Читайте также
«Длительные удары по нефтяной инфраструктуре будут продолжать негативно влиять на российские доходы и мешать россии получать какие-либо долгосрочные выгоды от текущего роста цен на нефть», — прогнозируют аналитики.
Собственная экономическая политика бьет по россии
Дополнительным фактором является неоптимальная экономическая политика Кремля. Повышение НДС в январе 2026 года уже дает каскадный эффект: теневая экономика растет, товары и услуги дорожают, а желаемых налоговых поступлений нет.
Читайте также
Министр экономического развития россии Максим Решетников признал, что правительство пересмотрело прогнозы роста ВВП — из-за дефицита рабочей силы и «внешних условий»: санкций и войны на Ближнем Востоке.
Экономическое давление на россию нарастает с нескольких сторон. Доля проблемных активов в банковской системе достигла критического уровня, в секторе уже фиксируют признаки системного кризиса.
Поделиться новостью
Также по теме
Цены на АЗС 19 мая (инфографика)
Что будет с энергетикой после войны: глава Минэкономики объяснил
На сколько в Украине есть запасов дизеля
Иран нацелился на одну из скрытых артерий мировой экономики
США возобновили санкции против российской нефти
Немцы стали экономить электроэнергию из-за войны на Ближнем Востоке