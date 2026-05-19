0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина не дала рф шанса заработать на мировом энергетическом кризисе, — ISW

Энергетика
15
Украина не дала рф шанса заработать на мировом энергетическом кризисе, — ISW
Украина не дала рф шанса заработать на мировом энергетическом кризисе, — ISW
С марта 2026 года Украина значительно увеличила частоту, дальность и интенсивность ударов по нефтяной инфраструктуре россии.
По оценкам ISW, это сильно ударило по российскому нефтяному экспорту и мощностям переработки, подрывая способность Москвы зарабатывать на росте мировых цен.
Читайте также
«Длительные удары по нефтяной инфраструктуре будут продолжать негативно влиять на российские доходы и мешать россии получать какие-либо долгосрочные выгоды от текущего роста цен на нефть», — прогнозируют аналитики.

Собственная экономическая политика бьет по россии

Дополнительным фактором является неоптимальная экономическая политика Кремля. Повышение НДС в январе 2026 года уже дает каскадный эффект: теневая экономика растет, товары и услуги дорожают, а желаемых налоговых поступлений нет.
Читайте также
Министр экономического развития россии Максим Решетников признал, что правительство пересмотрело прогнозы роста ВВП — из-за дефицита рабочей силы и «внешних условий»: санкций и войны на Ближнем Востоке.
Экономическое давление на россию нарастает с нескольких сторон. Доля проблемных активов в банковской системе достигла критического уровня, в секторе уже фиксируют признаки системного кризиса.
По материалам:
РБК-Україна
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems