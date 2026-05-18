0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На сколько в Украине есть запасов дизеля

Энергетика
49
На сколько в Украине есть запасов дизеля
На сколько в Украине есть запасов дизеля
На украинском рынке пока нет проблем с топливом. В то же время ситуация с ценами остается нестабильной из-за событий в мире.
Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
По оценкам эксперта, ситуация с наличием ресурса в стране сейчас стабильная.
«По нашим оценкам, запасов дизтоплива в стране более чем на месяц, бензина — почти на два месяца. Поэтому проблем с наличием горючего нет», — подчеркнул Куюн.
Читайте также
В то же время, на рынке наблюдаются ценовые колебания. На минувшей неделе цены сначала упали, а затем поднялись. Сегодня бензин снова немного подорожал — примерно на гривну, однако эксперт называет эту ситуацию рабочей.
Дальнейшая стоимость горючего на украинских АЗС будет напрямую зависеть от ситуации в мире. При этом ничего исключать нельзя, поскольку все следят за совершенно непредсказуемой ситуацией в Иране.
Читайте также
По словам Куюна, хотя казалось, что близится развязка, сейчас снова звучат воинственные заявления президента США Дональда Трампа, и никто не знает, к чему это приведет.
Читайте также
Ранее Finance.ua писал, что гибридные автомобили становятся все более популярными среди украинцев, однако реальная экономия топлива во многом зависит от стиля вождения. Специалисты говорят, что несколько простых привычек могут не только снизить затраты, но и помочь дольше сохранить ресурс батареи.
По материалам:
Finance.ua
Горючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems