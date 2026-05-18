На сколько в Украине есть запасов дизеля Сегодня 15:15 — Энергетика

На украинском рынке пока нет проблем с топливом. В то же время ситуация с ценами остается нестабильной из-за событий в мире.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

По оценкам эксперта, ситуация с наличием ресурса в стране сейчас стабильная.

«По нашим оценкам, запасов дизтоплива в стране более чем на месяц, бензина — почти на два месяца. Поэтому проблем с наличием горючего нет», — подчеркнул Куюн.

В то же время, на рынке наблюдаются ценовые колебания. На минувшей неделе цены сначала упали, а затем поднялись. Сегодня бензин снова немного подорожал — примерно на гривну, однако эксперт называет эту ситуацию рабочей.

Дальнейшая стоимость горючего на украинских АЗС будет напрямую зависеть от ситуации в мире. При этом ничего исключать нельзя, поскольку все следят за совершенно непредсказуемой ситуацией в Иране.

По словам Куюна, хотя казалось, что близится развязка, сейчас снова звучат воинственные заявления президента США Дональда Трампа, и никто не знает, к чему это приведет.

Ранее Finance.ua писал , что гибридные автомобили становятся все более популярными среди украинцев, однако реальная экономия топлива во многом зависит от стиля вождения. Специалисты говорят, что несколько простых привычек могут не только снизить затраты, но и помочь дольше сохранить ресурс батареи.

