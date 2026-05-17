Немцы стали экономить электроэнергию из-за войны на Ближнем Востоке
Около двух третей немцев начали экономить энергию из-за войны в Иране и повышения цен на нефть.
Об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу портала Verivox, передает Tagesschau.
Как немцы сокращают потребление электроэнергии
По данным опроса, 56% респондентов не оставляют электроприборы в режиме ожидания, а 52% сознательно сокращают общее потребление электроэнергии.
Еще 55% опрошенных сокращают расходы на отопление, а 47% экономят горячую воду.
Экономия также заметна в транспортном поведении: 48% немцев чаще отказываются от использования автомобиля из-за высоких цен на горючее.
29% чаще пользуются велосипедом, а 24% пересаживались на общественный транспорт.
В то же время 27% респондентов заявили, что не меняли своих привычек в потреблении энергии. Большинство из них объяснили это тем, что уже достигли высокого уровня энергоэффективности и не видят дополнительных возможностей для экономии.
