Немцы стали экономить электроэнергию из-за войны на Ближнем Востоке Сегодня 07:12 — Энергетика

Две трети немцев экономят энергию из-за роста цен

Около двух третей немцев начали экономить энергию из-за войны в Иране и повышения цен на нефть.

Об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу портала Verivox, передает Tagesschau.

Как немцы сокращают потребление электроэнергии

По данным опроса, 56% респондентов не оставляют электроприборы в режиме ожидания, а 52% сознательно сокращают общее потребление электроэнергии.

Еще 55% опрошенных сокращают расходы на отопление, а 47% экономят горячую воду.

Читайте также В Минфине США ответили, когда снизятся цены на нефть

Экономия также заметна в транспортном поведении: 48% немцев чаще отказываются от использования автомобиля из-за высоких цен на горючее.

29% чаще пользуются велосипедом, а 24% пересаживались на общественный транспорт.

В то же время 27% респондентов заявили, что не меняли своих привычек в потреблении энергии. Большинство из них объяснили это тем, что уже достигли высокого уровня энергоэффективности и не видят дополнительных возможностей для экономии.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.