Вернутся ли блэкауты летом: прогноз эксперта Сегодня 09:13 — Энергетика

Отключения света для населения летом возможны при ухудшении погоды и массированных российских ракетных атак. Однако у Украины есть шансы пройти летний сезон с минимальными отключениями.

Об этом рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

Когда возможны отключения света

«Отключения света не планируются, но они возможны в случае, когда одновременно сработают разные факторы. Например, очередная массированная атака плюс плохая погода… К слову, в прошлом месяце один раз, а в позапрошлом дважды срабатывала аварийная защита на энергооборудовании и в нескольких регионах вводились аварийные графики отключения», — замечал он.

По словам Рябцева, плановая ремонтная кампания на АЭС, при отсутствии новых вражеских атак по энергетике, также не должна привести к массовым отключениям.

Он пояснил, что блоки атомных станций будут поочередно выключать из сети для проведения обслуживания, но мощности, которая будет оставаться в сети, скорее всего, будет достаточно для того, чтобы не ограничивать население даже в жаркую погоду.

«Там рассчитано так, чтобы мощность атомной генерации не уменьшалась более чем до 4 ГВт в данный момент. Этого хватит», — отметил эксперт.

Рябцев добавил, что в апреле Украина экспортировала более 30 тысяч МВт часов электроэнергии.

В то же время при жаркой или пасмурной погоде летом периодически возможны введение графиков ограничения мощности для промышленности.

«При жаркой погоде у нас будет стабильный дефицит — где-то полгигаватта. Этот дефицит может ситуативно возникать, и его нужно будет чем-то покрывать. Например, плохая погода, солнце спряталось — и возникает дефицит. Поэтому нужно будет что-то искать. Или по импорту, или вводить ГОПы (графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — ред.)», — заметил эксперт.

В то же время он считает маловероятным повторение сценария лета 2024 года, когда из-за последствий атак и высокого потребления электроэнергии украинцы сидели без света до 10 часов в сутки.

