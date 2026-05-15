«Нафтогаз» впервые за 10 месяцев приобрел газ на бирже

"Нафтогаз" возобновил закупки газа на внутреннем рынке

ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» 14 мая приобрело природный газ на «Украинской энергетической бирже». Это первая биржевая покупка газа компанией за более чем 10 месяцев с июля 2025 года.

Об этом сообщает ExPro.

Компания приобрела 200 тыс. куб. м ресурса июня по средневзвешенной цене 21 667 грн/тыс. куб м (без НДС) или 26 000 грн/тыс. куб м (с НДС).

Согласно котировкам природного газа ExPro, цены на ресурс июня в Украине 14 мая составляли 25 690 — 26 200 грн/тыс. куб м (с НДС).

Возврат «Нафтогаза» влияет на рынок

Возврат «Нафтогаза» к покупке газа на внутреннем рынке выступает важным фактором для формирования цен в Украине в последние дни, учитывая, что газ в Украине торгуется дешевле, чем в Европе.

Напомним, «Нафтогаз Трейдинг» с прошлой недели ежедневно выходит на биржу с покупкой природного газа: ресурса мая и июня. В четверг, 15 мая, компания впервые приобрела ресурс. До этого компания предлагала природный газ для продажи на бирже.

В целом, в 2025 году «Нафтогаз Трейдинг» приобрела на бирже 34,3 млн куб м природного газа, а с момента выхода на биржу для покупки газа в 2023 году — почти 1,29 млрд куб м.

