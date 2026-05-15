Как изменилась стоимость газа в Европе за четыре года Сегодня 21:03 — Энергетика

Больше всего выросли цены в платежках за газ у жителей стран, зависимых от российских поставок

Иранская операция Дональда Трампа привела к рекордному росту цен на энергоносители, в частности на природный газ. И хотя европейский рынок менее зависим от поставок из Персидского залива, чем азиатский, мировые колебания ударили и по нему. Тем более что за прошедшие четыре года европейские цены на газ и так выросли из-за болезненного избавления зависимости от российской энергетики.

Об этом пишет «Слово и дело».

Как изменилась стоимость газа в Европе за четыре года, Инфографика: "Слово и дело"

В каких странах Европы стоимость газа выросла больше всего

Больше всего выросли цены в платежках за газ у жителей стран, зависимых от российских поставок. Так, в Северной Македонии и Молдове газ подорожал более чем вдвое, а в Латвии — на 91%. В то же время, цена голубого топлива в этих странах все равно остается достаточно низкой для Европы: 1,22 евро, 1 евро и 0,88 евро соответственно.

Из-за сложного процесса отказа от российского газа также выросли цены в Германии (+78%), Австрии (+74%), Литве (+70%). В то же время рост почти на 82% в Португалии вызван удорожанием сжиженного газа, на который полагается страна.

Более чем на 80% подорожало голубое топливо и во Франции. Правительство сначала компенсировало рост стоимости для бытовых потребителей, однако со временем цены выросли и в платежках. По состоянию на конец 2025 года местная цена газа — одна из самых больших в Европе: 1,52 евро за кубометр.

Более высокая цена только в Нидерландах и Италии, где газ подорожал почти на 47%, а также в Швеции, где цена почти не выросла — однако осталась самой большой в Европе: 2,22 евро за кубометр.

В каких странах Европы газ подорожал меньше всего

В некоторых странах газ почти не подорожал, а в нескольких случаях даже подешевел. В большинстве своем это страны, где голубое топливо еще в 2021 году было дорогим.

Например, в Дании в 2021 году газ стоил едва ли не дороже всего в Европе (1,32 евро), но за четыре года он подорожал всего на 0,8%.

В Испании и Греции цены на газ в 2021 году тоже держались в топе рейтинга, а по состоянию на второе полугодие 2025 года упали на 12% и 9% соответственно.

Читайте также Где самые высокие и низкие цены на газ в ЕС

Незначительно выросли цены в двух странах, которые не стали отказываться от российского топлива — Венгрии (+12,5%) и Грузии (+13%). В Словакии, несмотря на попытки премьера Роберта Фицо договориться о дешевых поставках, цена на газ выросла на 42%.

Наконец цена украинского газа в евро снизилась. Так произошло в связи с удорожанием иностранной валюты при фиксированной цене на топливо для бытовых потребителей в гривне.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.