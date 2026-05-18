Иран нацелился на одну из скрытых артерий мировой экономики Сегодня 13:16 — Энергетика

Иран нацелился на одну из скрытых артерий мировой экономики — подводные кабели, проложенные под Ормузским проливом.

Они обеспечивают огромные объемы интернет-трафика и финансовых транзакций между Европой, Азией и странами Персидского залива, пишет CNN

Отмечается, что Иран хочет взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, проложенных через Ормузский пролив. В противном случае Тегеран грозится прервать трафик.

«Мы введем плату за использование интернет-кабелей», — заявил на прошлой неделе представитель иранских вооруженных сил Эбрахим Золфагари.

В издании добавили, что Иран собирается требовать от таких крупных компаний, как Google, Microsoft, Meta и Amazon соблюдение иранского законодательства. Компании, владеющие подводными кабелями, будут обязаны уплачивать лицензионные сборы за их прокладку. Более того, права на ремонт и обслуживание смогут получить только иранские компании.

В издании напомнили, что из-за американских санкций многие крупнейшие технологические компании не могут совершать платежи в пользу Ирана. Поэтому непонятно, как Тегеран планирует реализовать свой план.

Повреждение подводных кабелей

Журналисты отметили, что Иран прямо не заявлял, что собирается повреждать кабели, если компании не будут платить за их использование. Однако Тегеран неоднократно угрожал наказать союзников США в регионе.

В издании считают, что боевые водолазы Корпуса стражей исламской революции могут представлять угрозу для подводных кабелей и любая атака может повлечь за собой «цифровую катастрофу». Страны Персидского залива могут столкнуться с серьезными перебоями в интернет-соединении, что, вероятно, повлияет на экспорт нефти и газа, а также на банковскую сферу.

«Этот пролив — ключевой цифровой коридор между азиатскими центрами обработки данных, такими как Сингапур, и некоторыми точками выхода кабелей в Европе», — рассказал журналистам исследователь Habtoor Research Center Мостафа Ахмед.

В 2024 году три подводных кабеля были повреждены, когда судно, пораженное йеменскими боевиками-хуситами, зацепило якорем дно моря во время затопления, что привело к перебоям почти в 25% интернет-трафика в регионе.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.