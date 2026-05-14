рф целенаправленно бьет по американскому бизнесу в Украине, но США это игнорируют, — The New York Times

россия начала целенаправленно наносить удары по объектам крупных американских компаний в Украине, однако администрация Дональда Трампа игнорирует эти атаки.

Присутствие американских компаний в Украине невелико, около 120 предприятий. Тем не менее, там работают крупные потребительские бренды, такие как McDonald’s и Coca-Cola, а также все основные американские зерновые трейдеры.

Как пишет издание, с прошлым летом целью российских ударов стали объекты, связанные с Coca-Cola, Boeing, производителем снеков Mondelez (бренды Milka, Oreo, Toblerone, «Люкс») и табачным гигантом Philip Morris. А в середине апреля семь беспилотников атаковали зерновой терминал Cargill.

Корпорации в основном не объявляли публично об этих ударах, опасаясь встревожить инвесторов и страховщиков. По мнению некоторых украинских бизнесменов, атаки являются частью более широкой кампании, направленной на все типы активов, независимо от национальности компаний с целью задушить экономику страны. Однако другие считают, что цель россии — отпугнуть американские инвестиции именно в тот момент, когда Киев пытается углубить деловые связи с Белым домом.

США игнорируют

При этом издание отмечает, что Белый дом, несмотря на обещание защищать коммерческие интересы США за границей, отреагировал сдержанно. Администрация Трампа не осудила ни одно из нападений, о которых Украина сообщила в этом году. В то же время Вашингтон потребовал от Киева воздержаться от ударов по российскому черноморскому нефтяному терминалу, экспортирующему нефть из казахстанских месторождений, в которых имеют доли американские компании.

В феврале представители нескольких американских компаний, в частности Coca-Cola, Cargill и Bunge, еще одного сельскохозяйственного гиганта, провели переговоры с находившейся в Украине группой сенаторов США.

«Выслушав нескольких из них, я поняла, что они считают, что по ним наносят умышленный удар», — заявила в интервью сенатор Жанна Шахин.

Энди Хандер, глава Американской торговой палаты в Украине, заявил, что россияне «запускают эти ракеты и беспилотники в надежде остановить приток американского бизнеса в Украину».

Ситуация изменилась прошлым летом

«Я не помню, чтобы россия целенаправленно атаковала американские предприятия в Украине до 2025 года», — сказал Джим О’Брайен, бывший помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам.

В середине июня удар повредил завод Boeing в Киеве. Два месяца спустя российские крылатые ракеты попали в завод американской компании Flex Ltd., производителя электроники, расположенный на западе Украины, в сотне километров от линии фронта.

Однако, возможно, наиболее символическим нападением стал удар по заводу по разливу Coca-Cola в Большой Дымерке. Как отмечает NYT, завод трудно не заметить. Две водонапорные башни у его входа окрашены в красный цвет и украшены названием компании, написанной фирменным белым шрифтом. Однако в конце прошлого года российский беспилотник нанес удар по электростанции. Спустя несколько месяцев еще один беспилотник был сбит украинскими средствами ПВО во время приближения к электростанции, а третий позже поразил расположенную рядом солнечную электростанцию.

