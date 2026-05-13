В ЕС введут для пассажиров единый билет на рейсы разных операторов Сегодня 19:33 — Мир

Еврокомиссия предлагает ввести новые правила для платформ продаж билетов и транспортных операторов

В ЕС создадут систему, в которой европейцы смогут покупать один билет на одной платформе и защищать права пассажиров на весь маршрут.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Европейская комиссия представила пакет новых правил, направленный на упрощение путешествий по Европе, в частности для региональных, дальних и трансграничных поездок. Основное внимание уделено железнодорожным перевозкам с участием нескольких операторов и усилению защиты прав пассажиров.

Какие проблемы хотят решить

В настоящее время пассажирам в ЕС сложно сравнивать все доступные варианты путешествий и находить наиболее экологичные маршруты, особенно для международных поездок по железной дороге. Одной из главных проблем остается бронирование билетов на маршруты с несколькими перевозчиками из-за фрагментированных систем продаж и доминирования отдельных железнодорожных компаний на рынке.

Также пассажиры часто сталкиваются с ограниченной защитой прав во время поездок, оформленных несколькими отдельными билетами разных операторов.

Что предлагает Еврокомиссия

Новые инициативы предполагают покупку единого билета для поездок с несколькими железнодорожными операторами. Пассажиры смогут находить, сравнивать и покупать комбинированные маршруты в пределах одной транзакции через выбранную платформу бронирования, как независимую, так и платформу самого перевозчика.

В случае пропущенных пересадок при путешествии несколькими операторами пассажиры с единым билетом получат полную защиту прав. Речь идет о помощи, изменении маршрута, возмещении расходов и компенсации.

Новые требования к платформам и перевозчикам

Еврокомиссия также предлагает ввести новые правила для платформ продажи билетов и транспортных операторов. Они должны обеспечить справедливый доступ к продаже билетов и нейтральное отображение вариантов поездок.

Платформы будут обязаны демонстрировать предложения без предвзятого ранжирования, а также, по возможности, сортировать маршруты по уровню выбросов парниковых газов.

Какие дальнейшие шаги

После объявления пакет предложений будет передан на рассмотрение Совета Европейского Союза и Европейского парламента в рамках обычной законодательной процедуры.

Государства-члены должны ускорить внедрение правил Директивы об интеллектуальных транспортных системах, касающихся обмена мультимодальными транспортными данными.

