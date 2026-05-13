В ЕС введут для пассажиров единый билет на рейсы разных операторов

Европейская комиссия представила пакет новых правил, направленный на упрощение путешествий по Европе, в частности для региональных, дальних и трансграничных поездок. Основное внимание уделено железнодорожным перевозкам с участием нескольких операторов и усилению защиты прав пассажиров.
В настоящее время пассажирам в ЕС сложно сравнивать все доступные варианты путешествий и находить наиболее экологичные маршруты, особенно для международных поездок по железной дороге. Одной из главных проблем остается бронирование билетов на маршруты с несколькими перевозчиками из-за фрагментированных систем продаж и доминирования отдельных железнодорожных компаний на рынке.
Также пассажиры часто сталкиваются с ограниченной защитой прав во время поездок, оформленных несколькими отдельными билетами разных операторов.
Что предлагает Еврокомиссия
Новые инициативы предполагают покупку единого билета для поездок с несколькими железнодорожными операторами. Пассажиры смогут находить, сравнивать и покупать комбинированные маршруты в пределах одной транзакции через выбранную платформу бронирования, как независимую, так и платформу самого перевозчика.
В случае пропущенных пересадок при путешествии несколькими операторами пассажиры с единым билетом получат полную защиту прав. Речь идет о помощи, изменении маршрута, возмещении расходов и компенсации.
Новые требования к платформам и перевозчикам
Еврокомиссия также предлагает ввести новые правила для платформ продажи билетов и транспортных операторов. Они должны обеспечить справедливый доступ к продаже билетов и нейтральное отображение вариантов поездок.
Платформы будут обязаны демонстрировать предложения без предвзятого ранжирования, а также, по возможности, сортировать маршруты по уровню выбросов парниковых газов.
Какие дальнейшие шаги
После объявления пакет предложений будет передан на рассмотрение Совета Европейского Союза и Европейского парламента в рамках обычной законодательной процедуры.
Государства-члены должны ускорить внедрение правил Директивы об интеллектуальных транспортных системах, касающихся обмена мультимодальными транспортными данными.