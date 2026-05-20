Германия заявила об окончательном отказе от российских энергоносителей
Европа не вернется к зависимости от российских энергоносителей, а энергетическая безопасность после полномасштабного вторжения россии в Украину стала частью национальной безопасности.
Об этом заявил парламентский государственный секретарь федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Штефан Роуэнгоф на международной конференции «Энергетическая безопасность — уроки из Украины» в Берлине, передает Укринформ.
В Европе пересмотрели подход к энергетической безопасности
«Полномасштабное вторжение россии заставило Европу переосмыслить энергетическую безопасность. Оно разрушило старые предположения. Оно разоблачило опасные иллюзии», — сказал Роуэнгоф.
По его словам, в 2022 году Европа «стояла на грани энергетической катастрофы». «Газпром контролировал четверть газовых хранилищ Германии. Более половины нашего импорта газа поступало из россии. Эти дни прошли, и они не вернутся. Европа не вернется к российским нефти и газу — ни сейчас, ни когда-либо», — подчеркнул представитель немецкого правительства.
Он подчеркнул, что россия использует энергетику как инструмент войны.
«Энергетические войны россии выходят далеко за пределы шантажа. Ее непрерывные удары по энергосистеме Украины превратили энергетическую инфраструктуру в поле боя», — сказал Роуэнгоф.
Главными поставщиками стали Норвегия и США
По словам чиновника, Германия полностью перестроила собственную энергетическую политику после начала российской агрессии.
«Германия перестроила свою энергетическую политику с нуля, действительно заменив 100% российского трубопроводного газа. Мы в рекордное время построили LNG-инфраструктуру мирового класса», — заявил он.
Роуэнгоф отметил, что в настоящее время около половины потребностей Германии в природном газе обеспечивает Норвегия, а главным партнером по снабжению LNG стали США.
В то же время, по его словам, Берлин ужесточил защиту критической инфраструктуры.
«Мы защищаем трубопроводы, сети и подводную инфраструктуру физическими, цифровыми и военными средствами. Наш военно-морской флот патрулирует Северное и Балтийское моря, чтобы сдерживать саботаж и контролировать российский теневой флот», — сказал представитель Минэкономики ФРГ.
Он подчеркнул, что энергетическая безопасность стала частью национальной безопасности Германии: «Энергетическая безопасность теперь часть нашей национальной безопасности. Новый Совет национальной безопасности Германии координирует эти усилия».
