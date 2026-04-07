ЕС предупреждает правительства о риске бюджетного кризиса из-за роста цен на энергоносители

Европейская комиссия предупреждает правительства стран-членов о риске бюджетного кризиса из-за резкого роста цен на энергоносители. Чрезмерные субсидии, налоговые льготы и ограничения цен могут спровоцировать повторение финансового шока в 2022 году и усилить инфляцию.

Об этом пишет Financial Times.

Позиция ЕС

Представители ЕС настаивают, что субсидии, налоговые льготы и ограничения цен должны быть временными и ограниченными по объему, чтобы избежать негативных последствий для экономики.

«Происходящее в одном секторе экономики может распространиться на всю общественную систему», — отметил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Он добавил, что Брюссель оказывает странам «техническую помощь» для разработки политических инструментов в рамках имеющегося фискального пространства.

Ряд государств, включая Италию, Польшу и Испанию, уже снизили акцизы на топливо, а некоторые страны призывают ослабить правила государственной помощи ЕС. Рим просит Брюссель предоставить больше фискальной свободы, чтобы правительства имели возможность действовать в случае энергетического шока.

Рост цен

Цены на нефть и газ в Европе выросли примерно на 60% после ударов США по Ирану, что вызвало опасения по поводу дефицита дизеля и авиационного топлива. Президент ЕЦБ Кристин Лагард предостерегла, что широкомасштабные и бессрочные меры могут чрезмерно провоцировать спрос и повысить инфляцию. Она отметила необходимость временных, целевых и адаптированных мер.

ЕС также подчеркивает, что чрезмерные расходы на энергетику чреваты серьезными фискальными последствиями, поскольку правительства уже сталкиваются с высокой долговой нагрузкой после пандемии COVID-19 и войны в Украине. К примеру, соотношение государственного долга к ВВП в странах ЕС выросло с 77,8% в 2019 году до 82,1% в третьем квартале прошлого года.

Кроме того, финансовые министры Германии, Испании, Италии, Португалии и Австрии предложили ввести общеевропейский «налог на сверхприбыли» энергетических компаний, чтобы снизить давление на экономику и граждан. Польша уже снизила НДС и акцизы на топливо, компенсируя потери налогов планируемым налогом на прибыль энергетических компаний.

«В кризисной ситуации иногда приходится поддерживать и субсидировать вещи, которые обычно не рассматривали, но это должно быть краткосрочно», — подытожил Йоргенсен.

