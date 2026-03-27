Цены на нефть реагируют на паузу США в ударах по энергетике Ирана
Цены на нефть в конце недели снизились после того, как президент США Дональд Трамп продлил паузу в ударах по энергетическим объектам Ирана еще на 10 дней. Это ослабило краткосрочное давление на рынок, хотя общее напряжение остается высоким.
Об этом сообщает Reuters.
Как изменились котировки
На фоне новостей о паузе:
- фьючерсы на Brent снизились на 4 цента — до 107,97 доллара за баррель;
- американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 40 центов — до 94,08 доллара за баррель.
Несмотря на это, за неделю рынок показывает спад:
- WTI, которая ранее выросла на 40% после ударов по Ирану 28 февраля, потеряла 4,6%;
- Brent, с начала войны прибавившая более 48%, за неделю подешевела на 4%.
«Несмотря на разговоры о деэскалации, нефть торгуется с учетом продолжительности войны, а не только заголовков. Любые прямые повреждения нефтяной инфраструктуры или затяжной конфликт могут заставить рынки быстро пересмотреть цены в сторону роста», — сказала аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.
Несмотря на временную паузу, ситуация остается напряженной:
- Трамп продлил дедлайн для Ирана до 6 апреля по открытию Ормузского пролива;
- США перебросили на Ближний Восток тысячи военных;
- рассматривается вариант наземной операции для контроля стратегического нефтяного узла на острове Харк.
В то же время, Тегеран критически оценивает предложения США.
Иранское чиновник заявил, что американский план «односторонний и несправедливый».
Масштаб кризиса на рынке нефти
Из-за войны мировой рынок уже потерял около 11 миллионов баррелей нефти в сутки.
Международное энергетическое агентство оценивает ситуацию как более серьезную, чем два нефтяных шока 1970-х годов и газовый кризис, связанный с войной россии против Украины, вместе взятые.
Прогнозы: от падения до $200 за баррель
Последующая динамика зависит от развития войны:
- аналитики Macquarie Group заявили, что в случае быстрой деэскалации цены могут пойти вниз, но останутся выше доконфликтных;
- если боевые действия затянутся до конца июня — аналитики говорят о возможном росте до 200 долларов за баррель.
«С каждым днем давление на рынке усиливается. Страны Азии используют буферные запасы и взвешивают корректировку спроса», — сказал основатель и генеральный директор XAnalysts Мукеш Сахдев.
