Цены на нефть реагируют на паузу США в ударах по энергетике Ирана

Нефтяные установки
Цены на нефть в конце недели снизились после того, как президент США Дональд Трамп продлил паузу в ударах по энергетическим объектам Ирана еще на 10 дней. Это ослабило краткосрочное давление на рынок, хотя общее напряжение остается высоким.
Об этом сообщает Reuters.

Как изменились котировки

На фоне новостей о паузе:
  • фьючерсы на Brent снизились на 4 цента — до 107,97 доллара за баррель;
  • американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 40 центов — до 94,08 доллара за баррель.
Несмотря на это, за неделю рынок показывает спад:
  • WTI, которая ранее выросла на 40% после ударов по Ирану 28 февраля, потеряла 4,6%;
  • Brent, с начала войны прибавившая более 48%, за неделю подешевела на 4%.
«Несмотря на разговоры о деэскалации, нефть торгуется с учетом продолжительности войны, а не только заголовков. Любые прямые повреждения нефтяной инфраструктуры или затяжной конфликт могут заставить рынки быстро пересмотреть цены в сторону роста», — сказала аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.
Несмотря на временную паузу, ситуация остается напряженной:
  • Трамп продлил дедлайн для Ирана до 6 апреля по открытию Ормузского пролива;
  • США перебросили на Ближний Восток тысячи военных;
  • рассматривается вариант наземной операции для контроля стратегического нефтяного узла на острове Харк.
В то же время, Тегеран критически оценивает предложения США.
Иранское чиновник заявил, что американский план «односторонний и несправедливый».

Масштаб кризиса на рынке нефти

Из-за войны мировой рынок уже потерял около 11 миллионов баррелей нефти в сутки.
Международное энергетическое агентство оценивает ситуацию как более серьезную, чем два нефтяных шока 1970-х годов и газовый кризис, связанный с войной россии против Украины, вместе взятые.
Прогнозы: от падения до $200 за баррель

Последующая динамика зависит от развития войны:
  • аналитики Macquarie Group заявили, что в случае быстрой деэскалации цены могут пойти вниз, но останутся выше доконфликтных;
  • если боевые действия затянутся до конца июня — аналитики говорят о возможном росте до 200 долларов за баррель.
«С каждым днем ​​давление на рынке усиливается. Страны Азии используют буферные запасы и взвешивают корректировку спроса», — сказал основатель и генеральный директор XAnalysts Мукеш Сахдев.
По материалам:
Економічна Правда
