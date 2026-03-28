Война в Иране может увеличить доходы рф до 250 миллиардов долларов

Война в Иране принесет путину до 250 млрд долларов, если затянется до сентября

Военные действия США и Израиля в Персидском заливе повлияют и на войну в Украине. Из-за роста цен на энергоносители рф может получить дополнительно к 84 миллиардам долларов в 2026 году даже по самому благоприятному сценарию, если война скоро завершится.

К такому выводу пришла группа экономистов аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, сообщает Der Spiegel.

Как изменятся доходы рф при скором завершении войны

Согласно первому сценарию, война с Ираном завершается к середине апреля. Цены на нефть в мире поднимаются примерно до 100 долларов за баррель, газ также дорожает.

В итоге россия получает от экспорта нефти 169 млрд долларов вместо ожидаемых 99 млрд, а продажа газа приносит еще 50 млрд долларов. В общей сложности доходы кремля от энергоносителей возрастают на 84 млрд долларов.

Что будет, если боевые действия затянутся

Согласно второму сценарию, война будет продолжаться до конца мая. Цены на нефть временно поднимаются до 140 долларов за баррель, но потом быстро падают, потому что добычу в регионе и морские перевозки через Ормузский пролив возобновят.

Во время активных боевых действий и блокады пролива доходы рф от нефти растут до почти 30 млрд долларов в месяц, тогда как раньше они были около 8 млрд.

До конца года по этому сценарию россия заработает примерно на 161,3 млрд долларов больше, чем могла бы без войны с Ираном.

Общие доходы от экспорта энергоносителей увеличатся примерно на 135%, а государственные поступления возрастут на 97 млрд долларов.

Длительный конфликт

По третьему варианту война продлится около шести месяцев и закончится в конце сентября. После этого поставки нефти и газа из региона быстро возобновятся. Цены на нефть могут подняться до 150−200 долларов за баррель, а цены на сжиженный газ тоже вырастут.

Тогда летом ежемесячные доходы россии от экспорта будут достигать почти 50 млрд долларов. К концу года общие поступления от продажи нефти и газа могут достигнуть 386,6 млрд долларов, что на 252,4 млрд больше, чем без конфликта с Ираном, а также превысит доходы россии в 2022 году во время предыдущего энергетического кризиса.





Дзеркало Тижня

