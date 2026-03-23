Война Ирана и США поставила под угрозу развитие ИИ-отрасли — ВТО

Флаги Ирана и США

Всемирная торговая организация (ВТО) предупредила, что длительный период высоких цен на нефть может ограничить развитие рынка ИИ. Основным фактором риска назван конфликт на Ближнем Востоке, влияющий на стоимость энергоносителей и удобрений.

Главный экономист ВТО Роберт Стайгер отметил, что бум ИИ напрямую зависит от доступности энергии. По его словам, если высокие цены сохранятся в течение года, это способно сдержать рост инвестиций в отрасль.

Он подчеркнул, что развитие ИИ требует значительных вычислительных мощностей и, соответственно, энергоресурсов. В условиях роста цен это увеличивает издержки компаний и может снизить темпы внедрения новых технологий.

Давление на торговлю и инвестиции

В докладе «Глобальный торговый прогноз» ВТО отмечает, что ситуация на Ближнем Востоке стала ключевым риском для мировой экономики. Основные опасения связаны с возможными перебоями в поставках нефти и удобрений.

Эксперты отмечают, что именно эти факторы могут существенно повлиять на промышленное производство и глобальные продовольственные рынки.

Инвестиции в ИИ: драйвер и одновременно неопределенность

Отдельное внимание ВТО уделяет инвестициям в искусственный интеллект. Вложения в этот сектор остаются концентрированными в руках небольшого количества крупных компаний, а сама технология пока не доказала стабильную экономическую эффективность.

В то же время, ИИ продолжает быть важным фактором роста. По оценкам организации, около 70% прироста инвестиций в Северной Америке в 2025 году пришлось именно на товары, связанные с искусственным интеллектом.

Мировая торговля замедляется

Несмотря на усиление торговой политики США и рост тарифов, в 2025 г. мировая торговля товарами выросла на 4,6%. Однако уже в 2026 году ожидается резкое замедление — до 1,9%.

ВТО предупреждает, что продолжительное сохранение высоких цен на энергоносители может еще больше притормозить торговлю — примерно на 0,5%.

Кроме того, перебои в поставках из стран Персидского залива способны вызвать цепную реакцию в глобальных логистических цепях. Это также повышает риск продовольственной безопасности.

По оценкам экспертов, нынешняя геополитическая напряженность увеличивает давление на международную торговую систему. В то же время влияние ВТО постепенно ослабевает из-за роста протекционизма и нарушения международных соглашений крупнейшими экономиками мира.

