Минобороны запускает центр для внедрения ИИ

Центр будет изучать способы применения ИИ в войне
Министерство обороны Украины создает Defense AI Center «A1» — первый центр, который будет внедрять технологии искусственного интеллекта в военную сферу.
Об этом сообщила пресс-служба МО.
Центр станет частью более широкой системы учреждений, которые планируют запускать по ключевым направлениям — от дронов до дальнобойных ударных систем и артиллерии.

Как будет работать новая система центров

В Минобороны объясняют: в современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации. Именно поэтому создают отдельные центры, которые будут:
  • анализировать ситуацию в поле боя;
  • отслеживать развитие технологий;
  • определять, какие решения нужно внедрять дальше.
Первым таким центром станет именно AI-направление. Проект реализуют при поддержке правительства Великобритании.

Что будет делать Defense AI Center «A1»

Центр сосредоточится на ключевых задачах, где искусственный интеллект может дать наибольший эффект:
  • анализ боевых данных;
  • прогнозирование действий противника;
  • развитие автономных систем;
  • создание новейших инструментов управления.
Ожидается, что это поможет быстрее превращать опыт с фронта в конкретные технологические решения и оперативно внедрять его в Силах обороны.

Что это значит для армии

В Минобороны рассчитывают, что AI-решения станут базой для всех направлений современной войны — от разведки до управления войсками.
«AI-решения станут частью каждого домена современной войны — от разведки до управления. Наша задача — создать самую эффективную оборонную систему Европы. Это AI-driven — армия нового поколения, базирующаяся на скорости инноваций, автономных системах и сетевом преимуществе», — подчеркнул министр обороны Михаил Федоров.

Кого приглашают присоединиться

Для работы центра ищут специалистов — резюме можно присылать на people@mod.gov.ua.
Также в Минобороны открыты идеи развития AI-решений в сфере обороны — их можно присылать на ai@mod.gov.ua.
По материалам:
Finance.ua
МиноборониИИТехнологии
