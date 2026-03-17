Минобороны запускает центр для внедрения ИИ Сегодня 23:22

Центр будет изучать способы применения ИИ в войне

Министерство обороны Украины создает Defense AI Center «A1» — первый центр, который будет внедрять технологии искусственного интеллекта в военную сферу.

Об этом сообщила пресс-служба МО.

Центр станет частью более широкой системы учреждений, которые планируют запускать по ключевым направлениям — от дронов до дальнобойных ударных систем и артиллерии.

Как будет работать новая система центров

В Минобороны объясняют: в современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации. Именно поэтому создают отдельные центры, которые будут:

анализировать ситуацию в поле боя;

отслеживать развитие технологий;

определять, какие решения нужно внедрять дальше.

Первым таким центром станет именно AI-направление. Проект реализуют при поддержке правительства Великобритании.

Что будет делать Defense AI Center «A1»

Центр сосредоточится на ключевых задачах, где искусственный интеллект может дать наибольший эффект:

анализ боевых данных;

прогнозирование действий противника;

развитие автономных систем;

создание новейших инструментов управления.

Ожидается, что это поможет быстрее превращать опыт с фронта в конкретные технологические решения и оперативно внедрять его в Силах обороны.

Что это значит для армии

В Минобороны рассчитывают, что AI-решения станут базой для всех направлений современной войны — от разведки до управления войсками.

«AI-решения станут частью каждого домена современной войны — от разведки до управления. Наша задача — создать самую эффективную оборонную систему Европы. Это AI-driven — армия нового поколения, базирующаяся на скорости инноваций, автономных системах и сетевом преимуществе», — подчеркнул министр обороны Михаил Федоров.

Кого приглашают присоединиться

Для работы центра ищут специалистов — резюме можно присылать на people@mod.gov.ua

Также в Минобороны открыты идеи развития AI-решений в сфере обороны — их можно присылать на ai@mod.gov.ua

