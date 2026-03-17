Минобороны запускает центр для внедрения ИИ
Министерство обороны Украины создает Defense AI Center «A1» — первый центр, который будет внедрять технологии искусственного интеллекта в военную сферу.
Об этом сообщила пресс-служба МО.
Центр станет частью более широкой системы учреждений, которые планируют запускать по ключевым направлениям — от дронов до дальнобойных ударных систем и артиллерии.
Как будет работать новая система центров
В Минобороны объясняют: в современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации. Именно поэтому создают отдельные центры, которые будут:
- анализировать ситуацию в поле боя;
- отслеживать развитие технологий;
- определять, какие решения нужно внедрять дальше.
Первым таким центром станет именно AI-направление. Проект реализуют при поддержке правительства Великобритании.
Что будет делать Defense AI Center «A1»
Центр сосредоточится на ключевых задачах, где искусственный интеллект может дать наибольший эффект:
- анализ боевых данных;
- прогнозирование действий противника;
- развитие автономных систем;
- создание новейших инструментов управления.
Ожидается, что это поможет быстрее превращать опыт с фронта в конкретные технологические решения и оперативно внедрять его в Силах обороны.
Что это значит для армии
В Минобороны рассчитывают, что AI-решения станут базой для всех направлений современной войны — от разведки до управления войсками.
«AI-решения станут частью каждого домена современной войны — от разведки до управления. Наша задача — создать самую эффективную оборонную систему Европы. Это AI-driven — армия нового поколения, базирующаяся на скорости инноваций, автономных системах и сетевом преимуществе», — подчеркнул министр обороны Михаил Федоров.
Кого приглашают присоединиться
Для работы центра ищут специалистов — резюме можно присылать на people@mod.gov.ua.
Также в Минобороны открыты идеи развития AI-решений в сфере обороны — их можно присылать на ai@mod.gov.ua.
