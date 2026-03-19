Moody’s предупреждает, что война в Иране усложняет предотвращение рецессии в США

Moody’s Analytics прогнозирует 49% вероятность рецессии в Соединенных Штатах в течение следующих 12 месяцев. Это самый высокий уровень за последние годы.
Об этом пишет Еuronews.
Всем рецессиям в стране, кроме рецессии, вызванной COVID-19, предшествовал рост цен на нефть.
Влиятельная финансовая фирма Moody’s предупредила, что ее основная экономическая модель, основанная на искусственном интеллекте, оценивала вероятность вхождения Соединенных Штатов в рецессию в течение следующих 12 месяцев до войны с Ираном на уровне 49%, и предупредила, что рост цен на нефть, вероятно, приведет к тому, что эта вероятность превысит 50%.
Компания также подчеркнула, что модель имеет солидный послужной список и что текущая вероятность рецессии — самая высокая за последние годы. Euronews пообщалась с главным экономистом Moody’s Analytics Марком Занди, который объяснил, что «недавнее восстановление главным образом обусловлено слабыми данными рынка труда, но почти все экономические показатели смягчились с конца прошлого года».

Немного истории

Кроме того, чувствительность модели к стоимости энергоносителей не случайна. Каждой рецессии в США со времен Второй мировой войны, за исключением той, что была вызвана пандемией COVID-19, предшествовал рост цен на нефть.
Хотя Соединенные Штаты сейчас производят примерно столько же сырой нефти, сколько потребляют, Занди объяснил, почему более высокие цены продолжают наносить значительный ущерб.
«Высшие цены на нефть гораздо больше вредят американским потребителям и заставляют их ограничивать затраты гораздо быстрее, чем они убеждают американских производителей увеличивать инвестиции и производство», — отметил экономист.
Как было подчеркнуто в недавнем анализе Euronews, рынки могут недооценивать потенциал войны Ирана для нарушения работы мировых энергетических рынков и, как следствие, вреда мировой экономике, особенно если конфликт затянется.
Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти, остается заблокированным, а конфликт Иран-контрас не показывает никаких признаков утихания. Американская эталонная нефть сейчас торгуется по цене 94 доллара (81,40 евро) за баррель.
Как пояснил Euronews, что американские производители вряд ли быстро увеличат предложение, поскольку считают, что этот рост будет временным.

Что подпитывает опасения по поводу рецессии

Низкий уровень занятости является основным фактором, увеличивающим вероятность рецессии в Соединенных Штатах.
«Уровень занятости упал в феврале и в течение последнего года был более или менее неизменным. Занятость является лучшим показателем одновременной экономической активности», — пояснил экономист, который также указал на другие признаки слабости, такие как снижение количества разрешений на строительство жилья и потребительского доверия.
Однако главный экономист Moody’s добавил важную оговорку: «Если рынку труда удастся выдержать темпы, я не думаю, что одной только высокой инфляции будет достаточно, чтобы подтолкнуть экономику США к рецессии».
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
