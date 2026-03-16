Нефтяные компании США получат рекордные прибыли из-за войны на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут из-за конфликта на Ближнем Востоке

Рост цен на нефть на фоне конфликта между США и Ираном может принести значительную дополнительную прибыль нефтяным компаниям. Больше всего выиграть от этой ситуации могут американские производители.

Об этом сообщает Financial Times, анализируя цены на нефть и возможности ее добычи.

По оценкам инвестиционного банка Jefferies, нефтяные компании США могут получить до 63 млрд долларов дополнительной прибыли, если цены на нефть удержатся на нынешнем уровне.

Только за один месяц дополнительные доходы могут составить около 5 млрд долларов, ведь с начала конфликта цены на нефть выросли примерно на 47%.

Аналитики отмечают, что больше всего выиграют американские производители сланцевой нефти. В отличие от крупных транснациональных корпораций они меньше зависят от добычи в регионе Персидского залива.

Кто теряет и кто еще получает выгоду

Крупные международные нефтяные компании, включая ExxonMobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies, имеют значительные активы в Персидском заливе. Из-за напряжения в регионе и ограничения судоходства через Ормузский пролив их бизнес пострадал сильнее.

В то же время выгоду от роста цен на нефть получает и рф. По оценкам аналитиков, страна может дополнительно зарабатывать до 150 млн. долларов ежедневно от экспорта нефти.

В общем, по подсчетам Financial Times, после фактического закрытия Ормузского пролива рф уже могла получить от 1,3 до 1,9 млрд долларов дополнительных налоговых поступлений. Повышенный спрос на нефть демонстрируют, в частности, Индия и Китай.

Аналитики также прогнозируют, что до конца марта дополнительные доходы российского бюджета от экспорта нефти могут составлять от 3,3 до 4,9 млрд долларов, если цена на российскую нефть марки Urals будет держаться на уровне 70−80 долларов за баррель.

