0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Нефтяные компании США получат рекордные прибыли из-за войны на Ближнем Востоке

Мир
10
Цены на нефть растут из-за конфликта на Ближнем Востоке
Рост цен на нефть на фоне конфликта между США и Ираном может принести значительную дополнительную прибыль нефтяным компаниям. Больше всего выиграть от этой ситуации могут американские производители.
Об этом сообщает Financial Times, анализируя цены на нефть и возможности ее добычи.
По оценкам инвестиционного банка Jefferies, нефтяные компании США могут получить до 63 млрд долларов дополнительной прибыли, если цены на нефть удержатся на нынешнем уровне.
Читайте также
Только за один месяц дополнительные доходы могут составить около 5 млрд долларов, ведь с начала конфликта цены на нефть выросли примерно на 47%.
Аналитики отмечают, что больше всего выиграют американские производители сланцевой нефти. В отличие от крупных транснациональных корпораций они меньше зависят от добычи в регионе Персидского залива.

Кто теряет и кто еще получает выгоду

Крупные международные нефтяные компании, включая ExxonMobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies, имеют значительные активы в Персидском заливе. Из-за напряжения в регионе и ограничения судоходства через Ормузский пролив их бизнес пострадал сильнее.
В то же время выгоду от роста цен на нефть получает и рф. По оценкам аналитиков, страна может дополнительно зарабатывать до 150 млн. долларов ежедневно от экспорта нефти.
Читайте также
В общем, по подсчетам Financial Times, после фактического закрытия Ормузского пролива рф уже могла получить от 1,3 до 1,9 млрд долларов дополнительных налоговых поступлений. Повышенный спрос на нефть демонстрируют, в частности, Индия и Китай.
Аналитики также прогнозируют, что до конца марта дополнительные доходы российского бюджета от экспорта нефти могут составлять от 3,3 до 4,9 млрд долларов, если цена на российскую нефть марки Urals будет держаться на уровне 70−80 долларов за баррель.
По материалам: Діло
Діло
СШАНефтьЭкспорт нефти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems