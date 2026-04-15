День финансов: реновация хрущевок, комиссия за покупку облигаций в «Дії», размер пенсий в Украине Сегодня 17:45

Среда, 15 апреля. Аренда жилья «съедает» до 90% дохода, каждый четвертый пенсионер в Украине получает менее 4000 грн в месяц, а уровень денежного довольствия военнослужащих остается без изменений.

Реновация хрущевок

Устаревший жилищный фонд остается серьезной проблемой для украинских городов. Тысячи домов советской застройки уже не отвечают современным требованиям, однако в Верховной Раде опровергают информацию о возможном массовом сносе таких зданий.

В то же время, в Раде говорят о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда, которая может предусматривать различные форматы обновления — от модернизации многоквартирного дома до реконструкции объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

Пенсии в Украине

По состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине насчитывается 10,1 млн. пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 7 236,49 грн. Наиболее массовой категорией стали получатели пенсий в диапазоне от 5001 до 10 000 грн — их доля за год увеличилась с 28,92% до 36,46%. Однако каждый четвертый пенсионер в Украине получает менее 4000 грн. в месяц.

Со своей стороны заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифровизации Александр Малецкий заявил , что страховой стаж учитывается только при уплате страховых взносов. Поэтому важно проверять, платит ли работодатель соответствующие взносы, а также выяснить, вся ли информация о трудовых отношениях оцифрована и есть в Реестре застрахованных лиц.

Добавим, что на начало апреля 2026 года в Украине более 169 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц остаются без выплат. Основная причина — непрохождение обязательной физической идентификации.

Комиссия за покупку облигаций

Укргазбанк обновляет тарифы на оплату услуг через приложение «Дія»:

военные облигации (ОВГЗ) — комиссия составит 0,2% (ранее — 0%);

налоги (ЕП, ЕСВ, военный сбор) — комиссия снижается с 1,4% до 1,3% (минимум 1 грн);

другие платежи (штрафы, судебный сбор, ЕГР, обновление данных ФЛП, справки, сервисы МВД и т. п. ) — тариф унифицируют и уменьшают с 1,4 до 1,3% (минимум 1 грн).

В банке уточнили, что при покупке облигаций внутреннего государственного займа комиссия 0,2% будет отображаться отдельной строкой во время проведения операции. В то же время банк не получает прибыли от продажи ОВГЗ через приложение Дія, а комиссия 0,2% покрывает исключительно себестоимость транзакции.

Сколько стоит уик-энд весной 2026 года

Весна — это лучшее время для разумного туризма. В апреле и мае цены на жилье в Украине в среднем на 20−30% ниже, чем в высокий летний сезон, а природа уже предлагает максимум для незабываемых прогулок.

В новой статье Finance.ua рассказывает, как организовать насыщенный уикенд весной 2026 года без лишних затрат:

Зарплаты в ЕС

Европейский Союз вводит новые правила, обеспечивающие равную оплату труда для мужчин и женщин на одинаковых должностях. Так, названия и описания вакансий должны быть гендерно нейтральными. Работодатель будет обязан указывать начальную зарплату или ее диапазон еще до собеседования. Работники также получат право узнавать средний уровень зарплат мужчин и женщин на аналогичных должностях, а также критерии формирования оплаты и повышений.

Кстати, в Польше обновляется процедура подачи документов для легализации пребывания иностранцев. С 27 апреля 2026 г. все заявления на временное и постоянное жительство, а также на получение статуса долгосрочного резидента ЕС будут подаваться исключительно в электронном формате.

Новые условия службы в ВСУ

В Верховной Раде ожидают от Министерства обороны комплексный законопроект , предусматривающий введение срочных контрактов с возможностью гарантированного отдыха после службы. Такие контракты будут предусматривать возможность увольнения из Вооруженных сил не менее чем на один год после окончания службы для отдыха. В то же время о массовом увольнении военных пока речь не идет.

Напомним, что с 1 мая 2026 года уровень денежного довольствия военнослужащих в Украине останется без изменений . Все действующие доплаты, премии и дополнительные выплаты продолжат действовать в предыдущем объеме.

Доставка документов «Укрпочтой»

«Укрпочта» обновила услуги по пересылке документов и снизила тарифы. Компания ввела два отдельных продукта в зависимости от потребностей клиентов. Первый — «Укрпочта Документ» — предусматривает доставку в отделение без проверки вложения. Стоимость составляет 55 грн. по Украине.

Второе — «Письмо с описанием вложения» — предназначено для отправлений с проверкой содержимого и вручением непосредственно получателю по адресу. Стоимость такой услуги снизили до 72 грн (было 126 грн).

Аренда vs зарплата

Стоимость аренды жилья в Украине существенно отличается в зависимости от города и часто занимает большую часть доходов. К примеру, водитель в Киеве с зарплатой 45 тыс. грн тратит на аренду 51% дохода. В Харькове при зарплате 37,5 тыс. грн эта доля составляет всего 13%. В других крупных городах расходы выше: в Одессе — 29%, в Днепре — 37%, во Львове — 44%.

