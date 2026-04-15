Які зарплати платитимуть військовим із 1 травня

Військовослужбовець
Із 1 травня 2026 року рівень грошового забезпечення військовослужбовців в Україні залишиться без змін. Усі чинні доплати, премії та додаткові виплати продовжать діяти у попередньому обсязі.
Відповідні норми закріплені у законодавстві та постановах уряду, які регулюють соціальний захист військових, пише Обозреватель.

Які доплати передбачені

Щомісячні додаткові виплати для військовослужбовців залежать від умов служби та виконуваних завдань. Зокрема:
  • 30 тис. грн — за виконання бойових або спеціальних завдань;
  • 50 тис. грн — для тих, хто проходить службу у штабах, органах управління та командуванні;
  • 100 тис. грн — під час перебування в зоні активних бойових дій, а також на період лікування чи реабілітації після поранення або перебування в полоні;
  • 70 тис. грн — додаткова виплата за службу на передовій протягом місяця.

З чого складається грошове забезпечення

Загальний дохід військовослужбовця формується з кількох базових складових:
  • посадовий оклад — залежить від займаної посади;
  • оклад за військовим званням — визначається відповідно до звання незалежно від посади;
  • надбавка за вислугу років — нараховується у відсотках і зростає зі стажем служби (від 5% до 50%).
При цьому рівень виплат не залежить від форми служби — контракт чи мобілізація. Основний вплив мають посада, звання та тривалість служби.
Перші виплати військові отримують приблизно через місяць після мобілізації або укладення контракту. Гроші надходять однією сумою — поділу на аванс і основну частину не передбачено.

Додаткові види допомоги

Окрім щомісячного забезпечення, військові мають право на низку одноразових або періодичних виплат:
  • допомога на оздоровлення — раз на рік у розмірі місячного забезпечення;
  • виплати для вирішення соціально-побутових питань (зокрема у разі хвороби чи поранення);
  • одноразова допомога після першого контракту — від 24 224 до 30 280 грн, а для окремих програм — до 1 млн грн;
  • виплати при переведенні до іншого гарнізону для контрактників.
Таким чином, система грошового забезпечення військових залишається незмінною, а її структура передбачає як базові виплати, так і широкий перелік додаткових компенсацій залежно від умов служби.
Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії підвищеного військового збору на рівні 5% ще на три роки після офіційного завершення воєнного стану в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
