Які зарплати платитимуть військовим із 1 травня
Які доплати передбачені
- 30 тис. грн — за виконання бойових або спеціальних завдань;
- 50 тис. грн — для тих, хто проходить службу у штабах, органах управління та командуванні;
- 100 тис. грн — під час перебування в зоні активних бойових дій, а також на період лікування чи реабілітації після поранення або перебування в полоні;
- 70 тис. грн — додаткова виплата за службу на передовій протягом місяця.
З чого складається грошове забезпечення
- посадовий оклад — залежить від займаної посади;
- оклад за військовим званням — визначається відповідно до звання незалежно від посади;
- надбавка за вислугу років — нараховується у відсотках і зростає зі стажем служби (від 5% до 50%).
Додаткові види допомоги
- допомога на оздоровлення — раз на рік у розмірі місячного забезпечення;
- виплати для вирішення соціально-побутових питань (зокрема у разі хвороби чи поранення);
- одноразова допомога після першого контракту — від 24 224 до 30 280 грн, а для окремих програм — до 1 млн грн;
- виплати при переведенні до іншого гарнізону для контрактників.
