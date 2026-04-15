Де відпочити навесні 2026: огляд недорогих варіантів в Україні
Скільки коштує вікенд навесні 2026 року
|Місто
|Житло (2 ночі)
|Харчування (2 дні)
|Розваги
|Загалом на 1 особу
|Кам’янець-Подільський
|1300–1900 грн
|550–750 грн
|250–500 грн
|2100–3150 грн
|Чернівці
|1500–2100 грн
|550–800 грн
|200–450 грн
|2250–3350 грн
|Карпати (Яремче)
|1600–2200 грн
|600–900 грн
|300–600 грн
|2500–3700 грн
|Ужгород
|1800–2800 грн
|700–1000 грн
|400–800 грн
|2900–4600 грн
|Одеса
|1800–3200 грн
|750–1150 грн
|300–800 грн
|2850–5150 грн
|Львів
|2200–4000 грн
|900–1350 грн
|400–900 грн
|3500–6250 грн
Детальний огляд напрямків
Кам’янець-Подільський
- дослідити Стару фортецю: це головний магніт міста. Вхід на територію коштує 100−150 грн, а для тих, хто шукає містики, проводять нічні театралізовані екскурсії за 250 грн;
- поглянути на каньйон: прогулянка вздовж скелястих берегів Смотрича — це безкоштовне задоволення, яке за красою не поступається європейським паркам. Якщо ж хочеться адреналіну, можна пролетіти над прірвою на тролеї за 350−450 грн;
- відвідати «українську Атлантиду»: поїздка до Бакоти подарує неймовірні краєвиди на Дністер. Трансфер зазвичай коштує 450−550 грн, а вхід до скельного монастиря — безкоштовний;
- спробувати місцеву кухню — місто дуже лояльне до гаманця. Комплексний обід у кафе Старого міста обійдеться у 180−230 грн, а затишна вечеря з кавою в одному з підвальчиків — близько 200 грн.
Яремче та Микуличин (Карпати)
- автентичні свята: наприкінці травня обов’язково відвідайте «Проводи на полонину». Це яскраве дійство з ватрами та музикою, до якого можна долучитися абсолютно безкоштовно.
- еко-маршрути: прогулянка легендарною «Стежкою Довбуша» коштуватиме символічні 80 грн (еко-збір). Стільки ж (80 грн) вартує квиток до вольєрного господарства, де можна погодувати оленів;
- активний відпочинок: якщо набридло ходити пішки, можна орендувати велосипед за 450−550 грн на день або розслабитися в гарячому чані (це коштує від 800 до 1200 грн/год на всю компанію).
Закарпаття
- фестивальний драйв: «Сакура-фест» (зазвичай друга половина квітня) пропонує безліч виставок та вуличних подій, більшість з яких безкоштовні;
- замковий тур: вхід до Ужгородського замку коштує 100 грн, а якщо вирішите поїхати до сусіднього Мукачева в замок Паланок — готуйте ще 150 грн;
- «релакс» та гастрономія: Закарпаття неможливе без термальних вод (від 450 грн за 3 години в Береговому) та дегустації локальних вин, яка обійдеться у 250−350 грн.
- штурм замку Паланок: головна візитівка міста, що височіє на 68-метровому пагорбі. Вхідний квиток для дорослого коштує 150 грн, а за підйом на вежі та огляд усіх експозицій ви не заплатите ні копійки зверху;
- дегустація в «Кельтському дворі» або приватних підвалах: Мукачево славиться своїми традиціями виноробства та виготовленням паленок. Дегустаційний сет із 5−7 видів напоїв та локальних закусок обійдеться у 250−350 грн;
- прогулянка центром та кава біля Ратуші: Мукачево має дуже затишну пішохідну зону. Філіжанка кави з традиційним закарпатським тістечком у місцевих кондитерських коштує всього 110−150 грн;
- поїздка до замку Сент-Міклош: розташований у Чинадієво (15 хв на маршрутці за 25 грн). Вхід до «Замку кохання» за добровільний внесок;
- «релакс» у термалах поруч: з Мукачева найпростіше дістатися до Берегового або Косино електричкою чи автобусом (40−70 грн). Вхід у басейни — від 450 грн за 3 години;
- гастрономічний тур: велика порція автентичного бограча або баношу в місцевих колибах вартує 180−240 грн.
Чернівці
- університетська розкіш: головна локація — Резиденція митрополитів (ЧНУ). Екскурсія територією та залами коштує 100 грн;
- культурна програма: Чернівці мають один із найгарніших театрів Європи. Квиток на виставу коштує від 150 до 250 грн. Також варто зазирнути в Художній музей за символічні 60 грн;
- пішохідні прогулянки: вулиця Ольги Кобилянської — це музей просто неба. Гуляти нею можна безкоштовно, а сніданок із кавою в одному з її двориків обійдеться у 130−160 грн.
Одеса
- культурний відпочинок: екскурсія в Оперний театр коштує 200 грн, а квиток до Одеського зоопарку — 150 грн;
- таємниці міста: якщо хочете спуститися під землю, тур в одеські катакомби обійдеться у суму від 350 грн;
- морський «релакс»: прогулянка набережною Ланжерону або Аркадії, а також фотосесії біля моря — безкоштовно.
На що вистачить 2 тис. гривень у різних містах?
|Місто
|Орієнтовний обсяг послуг на цю суму
|Кам’янець-Подільський
|3 доби проживання у приватній садибі / 10 комплексних обідів у Старому місті / повний вікенд «під ключ» (житло + їжа + вхід у замок).
|Чернівці
|2 доби в готелі у центрі / 15 екскурсій у Резиденцію митрополитів (ЧНУ) / 8 вечерь із десертом та кавою на вул. Кобилянської.
|Карпати (Яремче)
|2 доби в дерев'яному котеджі / 5 днів оренди гірського велосипеда / 8 порцій баноша з білими грибами в колибі.
|Ужгород
|1.5 доби в готелі (у період цвітіння сакур) / 3 повні дні релаксу в термальних басейнах Берегового / 7 дегустаційних сетів вина.
|Одеса
|2 доби в готелі біля моря (у травні) / 10 квитків в Оперний театр (на гальорку) / 5 обідів з морепродуктами на узбережжі.
|Львів
|1 доба в апартаментах у центрі / 3-4 вечері в концептуальних закладах / 6 підйомів на Ратушу разом із квитком в Оперу та вечерею.
Як заощадити ще більше
- Транспорт: купуйте залізничні квитки рівно за 20 днів до виїзду. Плацкарт економить близько 400 грн на поїздці туди-назад. Окрім того, весняна погода дозволяє відмовитися від екскурсійних автобусів на користь прогулянок.
- Харчування: майже всі заклади пропонують комплексні обіди від 12:00 до 16:00. Це повноцінне харчування за 180−250 грн, що вдвічі дешевше за вечерю по меню.
- Шопінг: купуйте сувеніри, сири та вино на місцевих продуктових ринках. Ціни там на 30−40% нижчі, ніж у туристичних лавках.
Висновок
Реалізація пального в Україні досягла максимуму за три роки: де купували найбільше
Партнерська«Легка розстрочка» Sense Bank майже подвоїла обсяги продажів та клієнтську базу на початку 2026 року
Мерц анонсував нові санкції проти росії
Каллас назвала, чим продовження війни США проти Ірану корисне для рф
У ЄС заявили, що перенесли виплату Україні в рамках кредиту в 90 мільярдів євро на другий квартал 2026 року
Стаж враховується тільки за умови сплати страхових внесків — Пенсійний фонд