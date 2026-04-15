Де відпочити навесні 2026: огляд недорогих варіантів в Україні Сьогодні 09:50

Де відпочити навесні в Україні, джерело фото: krivbass.city

Весна — це найкращий час для розумного туризму. У квітні та травні ціни на житло в Україні в середньому на 20−30% нижчі, ніж у високий літній сезон, а природа вже пропонує максимум для незабутніх прогулянок. Finance.ua розповість, як організувати насичений вікенд навесні 2026 року без зайвих витрат.

Скільки коштує вікенд навесні 2026 року

Розрахунок на одну особу (2 ночі проживання, 2 дні харчування та базові розваги):

Місто Житло (2 ночі) Харчування (2 дні) Розваги Загалом на 1 особу Кам’янець-Подільський 1300–1900 грн 550–750 грн 250–500 грн 2100–3150 грн Чернівці 1500–2100 грн 550–800 грн 200–450 грн 2250–3350 грн Карпати (Яремче) 1600–2200 грн 600–900 грн 300–600 грн 2500–3700 грн Ужгород 1800–2800 грн 700–1000 грн 400–800 грн 2900–4600 грн Одеса 1800–3200 грн 750–1150 грн 300–800 грн 2850–5150 грн Львів 2200–4000 грн 900–1350 грн 400–900 грн 3500–6250 грн

Детальний огляд напрямків

Кам’янець-Подільський

Кам’янець залишається одним із найвигідніших варіантів для тих, хто прагне максимум вражень за мінімальні кошти. Місто досить компактне: історичний центр і фортеця розташовані поруч, тому витрачатися на громадський транспорт вам не доведеться — усюди можна дійти пішки, насолоджуючись краєвидами Смотрицького каньйону.

Вартість житла: орендувати номер у гостьовому будинку або затишну кімнату в приватному секторі з видом на каньйон можна за 650−850 грн/доба. Це найнижчий показник серед популярних турцентрів.

Ціни на житло в Кам’янці-Подільському навесні 2026, скриншоти з сайту booking.com

Ціни на житло в Кам’янці-Подільському навесні 2026, скриншоти з сайту booking.com

Чим зайнятися та вартість розваг:

дослідити Стару фортецю: це головний магніт міста. Вхід на територію коштує 100−150 грн, а для тих, хто шукає містики, проводять нічні театралізовані екскурсії за 250 грн;

поглянути на каньйон: прогулянка вздовж скелястих берегів Смотрича — це безкоштовне задоволення, яке за красою не поступається європейським паркам. Якщо ж хочеться адреналіну, можна пролетіти над прірвою на тролеї за 350−450 грн;

відвідати «українську Атлантиду»: поїздка до Бакоти подарує неймовірні краєвиди на Дністер. Трансфер зазвичай коштує 450−550 грн, а вхід до скельного монастиря — безкоштовний;

спробувати місцеву кухню — місто дуже лояльне до гаманця. Комплексний обід у кафе Старого міста обійдеться у 180−230 грн, а затишна вечеря з кавою в одному з підвальчиків — близько 200 грн.

Кам’янець-Подільська фортеця, джерело фото: makeupyourmindez.blogspot.com

Яремче та Микуличин (Карпати)

Весна в горах — це час пробудження природи, коли водоспади стають повноводними, а повітря — максимально свіжим. Оскільки гірськолижний сезон вже закінчився, а походи з наметами ще не стали масовими, ціни на житло в приватному секторі зараз мінімальні. Проживання в Яремче 2026 року дешевше за Буковель майже втричі, хоча гори навколо ті самі.

Вартість житла: номер у дерев’яному котеджі зі зручностями коштує 800−1100 грн/доба. Це майже втричі дешевше за аналогічне житло в Буковелі.

Ціни на житло в Яремче навесні 2026 року, скриншот з сайту: booking.com

Ціни на житло в Микуличині навесні 2026 року, скриншот з сайту: booking.com

Дозвілля та ціни:

автентичні свята: наприкінці травня обов’язково відвідайте «Проводи на полонину». Це яскраве дійство з ватрами та музикою, до якого можна долучитися абсолютно безкоштовно.

еко-маршрути: прогулянка легендарною «Стежкою Довбуша» коштуватиме символічні 80 грн (еко-збір). Стільки ж (80 грн) вартує квиток до вольєрного господарства, де можна погодувати оленів;

активний відпочинок: якщо набридло ходити пішки, можна орендувати велосипед за 450−550 грн на день або розслабитися в гарячому чані (це коштує від 800 до 1200 грн/год на всю компанію).

Стежка Довбуша в Яремче, джерело фото: travel-al.com.ua

Закарпаття

Квітень в Ужгороді — це пік сезону, коли місто тоне у рожевих квітах японської вишні. Якщо ж ви хочете зекономити та уникнути черг у кафе, обирайте травень: сакури вже відцвітуть, але місто залишиться неймовірно зеленим, а ціни на готелі суттєво впадуть.

Вартість житла: у період цвітіння сакур готуйте від 1200−1400 грн/доба. У травні ціни падають до 900−1 тис. грн.

Ціни на житло в Ужгороді навесні 2026 року, скриншот з сайту: booking.com

Чим зайнятися в Ужгороді та скільки це коштує:

фестивальний драйв: «Сакура-фест» (зазвичай друга половина квітня) пропонує безліч виставок та вуличних подій, більшість з яких безкоштовні;

замковий тур: вхід до Ужгородського замку коштує 100 грн, а якщо вирішите поїхати до сусіднього Мукачева в замок Паланок — готуйте ще 150 грн;

«релакс» та гастрономія: Закарпаття неможливе без термальних вод (від 450 грн за 3 години в Береговому) та дегустації локальних вин, яка обійдеться у 250−350 грн.

Сакура Фест в Ужгороді, джерело фото: zakarpattya24.com

Мукачево часто залишається в тіні сусіднього Ужгорода, проте 2026 році це місто — один із найвигідніших хабів для вивчення Закарпаття. Ціни на житло тут на 15−20% нижчі, ніж в обласному центрі, а архітектура та гастрономія мають свій унікальний характер.

Вартість житла: хороший номер або апартаменти стартують від 700−950 грн/доба.

Ціни на житло в Мукачеві навесні 2026 року: скриншот з сайту: booking.com

Скільки коштуватиме дозвілля в Мукачеві:

штурм замку Паланок: головна візитівка міста, що височіє на 68-метровому пагорбі. Вхідний квиток для дорослого коштує 150 грн, а за підйом на вежі та огляд усіх експозицій ви не заплатите ні копійки зверху;

дегустація в «Кельтському дворі» або приватних підвалах: Мукачево славиться своїми традиціями виноробства та виготовленням паленок. Дегустаційний сет із 5−7 видів напоїв та локальних закусок обійдеться у 250−350 грн;

прогулянка центром та кава біля Ратуші: Мукачево має дуже затишну пішохідну зону. Філіжанка кави з традиційним закарпатським тістечком у місцевих кондитерських коштує всього 110−150 грн;

поїздка до замку Сент-Міклош: розташований у Чинадієво (15 хв на маршрутці за 25 грн). Вхід до «Замку кохання» за добровільний внесок;

«релакс» у термалах поруч: з Мукачева найпростіше дістатися до Берегового або Косино електричкою чи автобусом (40−70 грн). Вхід у басейни — від 450 грн за 3 години;

гастрономічний тур: велика порція автентичного бограча або баношу в місцевих колибах вартує 180−240 грн.

Замок Паланок у Мукачеві, джерело фото: pmg.ua

Чернівці

Це місто часто називають «українським Віднем», і не дарма. Весною Чернівці виглядають особливо шляхетно. Приємний бонус: ціни в місцевих ресторанах та готелях стабільно на 15−20% нижчі, ніж у сусідньому Львові, водночас сервіс і архітектура нічим не поступаються.

Вартість житла: оренда квартири в центрі або номера в готелі обійдеться у 750−1050 грн/доба.

Ціни на житло в Чернівцях навесні 2026 року, скриншоти з сайту: booking.com

Ціни на житло в Чернівцях навесні 2026 року, скриншоти з сайту: booking.com

Дозвілля та розваги:

університетська розкіш: головна локація — Резиденція митрополитів (ЧНУ). Екскурсія територією та залами коштує 100 грн;

культурна програма: Чернівці мають один із найгарніших театрів Європи. Квиток на виставу коштує від 150 до 250 грн. Також варто зазирнути в Художній музей за символічні 60 грн;

пішохідні прогулянки: вулиця Ольги Кобилянської — це музей просто неба. Гуляти нею можна безкоштовно, а сніданок із кавою в одному з її двориків обійдеться у 130−160 грн.

Вулиця Ольги Кобилянської в Чернівцях, джерело фото: discover.ua

Одеса

Поки офіційний купальний сезон не відкритий, Одеса перетворюється на ідеальне місце для довгих прогулянок біля води. У травні тут уже тепло, але ще немає літньої тисняви та «курортних» націнок.

Вартість житла: у травні номер з видом на море коштує від 900−1100 грн/доба. Для порівняння: у липні за цей же номер попросять від 1800 грн.

Ціни на житло в Одесі навесні 2026 року, скриншоти з сайту: booking.com

Ціни на житло в Одесі навесні 2026 року, скриншоти з сайту: booking.com

Ціни на розваги:

культурний відпочинок: екскурсія в Оперний театр коштує 200 грн, а квиток до Одеського зоопарку — 150 грн;

таємниці міста: якщо хочете спуститися під землю, тур в одеські катакомби обійдеться у суму від 350 грн;

морський «релакс»: прогулянка набережною Ланжерону або Аркадії, а також фотосесії біля моря — безкоштовно.

Одеські катакомби, джерело фото: bodo.ua/ua/odessa

На що вистачить 2 тис. гривень у різних містах?

Місто Орієнтовний обсяг послуг на цю суму Кам’янець-Подільський 3 доби проживання у приватній садибі / 10 комплексних обідів у Старому місті / повний вікенд «під ключ» (житло + їжа + вхід у замок). Чернівці 2 доби в готелі у центрі / 15 екскурсій у Резиденцію митрополитів (ЧНУ) / 8 вечерь із десертом та кавою на вул. Кобилянської. Карпати (Яремче) 2 доби в дерев'яному котеджі / 5 днів оренди гірського велосипеда / 8 порцій баноша з білими грибами в колибі. Ужгород 1.5 доби в готелі (у період цвітіння сакур) / 3 повні дні релаксу в термальних басейнах Берегового / 7 дегустаційних сетів вина. Одеса 2 доби в готелі біля моря (у травні) / 10 квитків в Оперний театр (на гальорку) / 5 обідів з морепродуктами на узбережжі. Львів 1 доба в апартаментах у центрі / 3-4 вечері в концептуальних закладах / 6 підйомів на Ратушу разом із квитком в Оперу та вечерею.

Як заощадити ще більше

Транспорт: купуйте залізничні квитки рівно за 20 днів до виїзду. Плацкарт економить близько 400 грн на поїздці туди-назад. Окрім того, весняна погода дозволяє відмовитися від екскурсійних автобусів на користь прогулянок. Харчування: майже всі заклади пропонують комплексні обіди від 12:00 до 16:00. Це повноцінне харчування за 180−250 грн, що вдвічі дешевше за вечерю по меню. Шопінг: купуйте сувеніри, сири та вино на місцевих продуктових ринках. Ціни там на 30−40% нижчі, ніж у туристичних лавках.

Висновок

Весна 2026 року пропонує варіанти під будь-який бюджет. Для максимальної економії обирайте Кам’янець-Подільський — він залишається лідером за доступністю житла та харчування.

Якщо шукаєте баланс ціни та комфорту, зверніть увагу на Чернівці або Яремче, де архітектура та гірський «релакс» обійдуться без зайвих націнок.

Ужгород та Львів у квітні-травні зажадають більших витрат через фестивальний сезон, проте подарують унікальну атмосферу.

Водночас травнева Одеса — це шанс отримати преміальний готель за ціною звичайних апартаментів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.