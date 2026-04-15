0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Тисячі переселенців не отримують пенсії — все через верифікацію

Особисті фінанси
85
Верифікацію можна пройти онлайн
Верифікацію можна пройти онлайн
Станом на початок квітня 2026 року в Україні понад 169 тис. пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб залишаються без виплат. Основна причина — непроходження обов’язкової фізичної ідентифікації.
Про це повідомив народний депутат Павло Фролов, посилаючись на дані правозахисників.

Чому пенсіонери залишаються без виплат

Попри те, що кількість таких випадків зменшилася (на початку року без пенсій залишалися 337 тис. осіб), проблема залишається актуальною.
Серед основних причин:
  • великі черги у сервісних центрах Пенсійного фонду;
  • складність проходження цифрових процедур;
  • обмежений доступ до онлайн-інструментів для частини пенсіонерів.
У результаті багато людей досі не можуть підтвердити свою особу та відновити виплати.

Як відновити пенсію

Для поновлення виплат пенсіонерам необхідно пройти процедуру ідентифікації одним із доступних способів:
  • подати заяву про неотримання пенсії від рф — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду, у сервісному центрі або під час відеозв’язку;
  • пройти відеоідентифікацію — запис на вебпорталі ПФУ (інструкція тут);
  • якщо людина перебуває за кордоном — отримати відповідний документ у дипломатичній установі України та надіслати його до ПФУ.
Також родичі можуть допомогти пенсіонерам організувати відеозв’язок і пройти перевірку дистанційно.
Що важливо знати ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсії на підконтрольній Україні території, достатньо лише підтвердити факт неотримання виплат від рф.
Водночас Фролов наголосив, що процедура має бути максимально спрощена, адже пенсійні виплати є базовим елементом соціального захисту і повинні надаватися всім, хто має на них законне право.
«Пенсія — це не привілей, а ключовий елемент соціального захисту громадян. Урядовці мають спростити процедуру верифікації та забезпечити виплати всім, хто має на них законне право», — зазначив нардеп.
Раніше ми повідомляли, що з 1 березня 2026 року Пенсійний фонд України провів індексацію пенсій, у результаті чого середній розмір виплат в Україні перевищив 7 тисяч гривень.

Умови отримання пенсії у 2026 році

Як писав Finance.ua, щоб отримувати пенсійні та страхові виплати у 2026 році, пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), мали до кінця 2025 року пройти фізичну ідентифікацію.
Також одержувачі виплат з ТОТ або ті, хто виїхав із цих територій, повинні були повідомити Пенсійний фонд України про відсутність виплат від країни-агресора. Ті, хто виконав ці умови, продовжують отримувати виплати.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіонерПенсіяПенсійний фонд
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems