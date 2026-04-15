Тисячі переселенців не отримують пенсії — все через верифікацію Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Верифікацію можна пройти онлайн

Станом на початок квітня 2026 року в Україні понад 169 тис. пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб залишаються без виплат. Основна причина — непроходження обов’язкової фізичної ідентифікації.

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов, посилаючись на дані правозахисників.

Чому пенсіонери залишаються без виплат

Попри те, що кількість таких випадків зменшилася (на початку року без пенсій залишалися 337 тис. осіб), проблема залишається актуальною.

Серед основних причин:

великі черги у сервісних центрах Пенсійного фонду;

складність проходження цифрових процедур;

обмежений доступ до онлайн-інструментів для частини пенсіонерів.

У результаті багато людей досі не можуть підтвердити свою особу та відновити виплати.

Як відновити пенсію

Для поновлення виплат пенсіонерам необхідно пройти процедуру ідентифікації одним із доступних способів:

подати заяву про неотримання пенсії від рф — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду, у сервісному центрі або під час відеозв’язку;

пройти відеоідентифікацію — запис на вебпорталі ПФУ (інструкція тут);

якщо людина перебуває за кордоном — отримати відповідний документ у дипломатичній установі України та надіслати його до ПФУ.

Також родичі можуть допомогти пенсіонерам організувати відеозв’язок і пройти перевірку дистанційно.

Читайте також Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн

Що важливо знати ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсії на підконтрольній Україні території, достатньо лише підтвердити факт неотримання виплат від рф.

Водночас Фролов наголосив, що процедура має бути максимально спрощена, адже пенсійні виплати є базовим елементом соціального захисту і повинні надаватися всім, хто має на них законне право.

«Пенсія — це не привілей, а ключовий елемент соціального захисту громадян. Урядовці мають спростити процедуру верифікації та забезпечити виплати всім, хто має на них законне право», — зазначив нардеп.

Раніше ми повідомляли , що з 1 березня 2026 року Пенсійний фонд України провів індексацію пенсій, у результаті чого середній розмір виплат в Україні перевищив 7 тисяч гривень.

Умови отримання пенсії у 2026 році

мали до кінця 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. Як писав Finance.ua , щоб отримувати пенсійні та страхові виплати у 2026 році, пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ),

Також одержувачі виплат з ТОТ або ті, хто виїхав із цих територій, повинні були повідомити Пенсійний фонд України про відсутність виплат від країни-агресора. Ті, хто виконав ці умови, продовжують отримувати виплати.

