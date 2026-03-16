В США найдены литиевые залежи стоимостью свыше 1,5 трлн долл.: почему они так ценны Сегодня 18:00 — Банковские металлы

В США найдены литиевые залежи стоимостью свыше 1,5 трлн долл.: почему они так ценны

Кальдер Макдермитта в Орегоне может быть одним из крупнейших месторождений лития, когда-либо обнаруженных в Соединенных Штатах.

Об этом пишет издание Earth.

Многие рассматривают это как потенциальный стимул для внутреннего производства аккумуляторов, в то время как местные общины выражают обеспокоенность воздействием на дикую природу и культурные достопримечательности.

Ажиотаж связан с оценками месторождения примерно в 1,5 триллиона долларов. Некоторые геологи утверждают, что эти древние вулканические отложения могут содержать от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития.

Литиевое месторождение раскрывает приоритеты

«Этому образованию 16 миллионов лет, и мы будем принимать решение всего через несколько лет», — сказал Сэмми Кастонгуэй, геолог из Общественного колледжа Трежер-Велли.

Читайте также Цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира

Заявление Кастонгуэя вызвало местные дебаты относительно того, как этот проект может изменить форму высокогорной пустыни. Представители отрасли видят путь к решению растущей потребности в аккумуляторах для электромобилей.

Почему месторождения лития так ценны

Хранение возобновляемой энергии резко увеличило спрос на литий. Его легкий вес и отличные электрохимические свойства делают его ключевым элементом в современном производстве аккумуляторов.

Глобальный интерес к увеличению поставок подпитал как разведку, так и дискуссии. Многие хотят иметь собственный источник, чтобы снизить зависимость от зарубежных материалов.

Но критики подчеркивают, что добыча металлов может иметь длительные экологические последствия.

Добыча полезного ископаемого обычно означает большие раскопки, химическую обработку и использование воды. В пресс-релизах и ранних исследованиях упоминаются беспокойства по поводу пыли, выхлопных газов автомобилей и возможной утечки промышленных побочных продуктов.

Между тем, некоторые экономисты утверждают, что высокая рыночная цена на литий дает возможность подвигнуть местное развитие. Сбалансировать эти перспективы возможно сложно для сельских общин.

Уникальное вулканическое происхождение

Одно исследование выявило высокий уровень лития в этих отложениях, что свидетельствует об очень концентрированном ресурсе. Аналитики говорят, что если методы добычи окажутся эффективными, США могут войти в число ведущих мировых поставщиков этого металла.

Кальдера расположена вблизи границы между Орегоном и Невадой. Проекты с обеих сторон осуществлялись по похожей схеме: геологические исследования, модификация земель и пилотное бурение.

Справка Finance.ua:

В США ученые изменили структуру твердотельных литий-ионных батарей, ускорив зарядку в 10 раз.

Исследователи из Чикагского университета обнаружили, что производительность аккумуляторов сильно зависит от текстуры металлов, из которых их производят. Это открытие может значительно улучшить характеристики аккумуляторов, которые используют мобильные устройства, электромобили и другая техника.

Как сообщалось, цены на литий и акции компаний резко выросли после того, как китайский гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) приостановил работу крупного месторождения в Китае.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.