Пять стран ЕС призывают ввести налог на сверхдоходы энергокомпаний

Пять стран Европейского Союза призвали ввести общеевропейский налог на сверхприбыли энергетических компаний, полученные на фоне резкого роста цен на горючее из-за войны в Иране.
Об этом говорится в совместном письме министров финансов Еврокомиссии, копию которого получило агентство Reuters.
Письмо подписали Германия, Италия, Испания, Португалия и Австрия. В нем правительства предлагают вернуться к механизму, похожему на экстренные меры 2022 года, когда ЕС уже вводил налог на сверхприбыли, чтобы компенсировать высокие цены на энергоносители.
«При нынешних рыночных искажениях и финансовых ограничениях Еврокомиссия должна оперативно разработать подобный инструмент надежной юридической основой», — говорится в документе.
Министры считают, что введение налога на сверхприбыль позволит профинансировать поддержку потребителей и продемонстрировать, что ЕС может действовать решительно и согласованно.
В Еврокомиссии подтвердили получение письма и заявили, что изучают предложение. В Брюсселе также ведется отдельно работа над целевыми мерами реагирования на новый энергетический кризис в Европе.
Письмо не содержит деталей по конкретной ставке налога или перечня компаний, на которые оно должно распространяться.
Тем временем Немецкая топливно-энергетическая ассоциация подвергла критике идею, заявив, что утверждения о «необоснованных доходах» компаний — ошибочны, а компании пытаются обеспечить потребности на рынке.
Отмечается, что после начала войны между США, Израилем и Ираном цены на газ в Европе выросли более чем на 70%.
По материалам:
Слово і Діло
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
