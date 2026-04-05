Пять стран ЕС призывают ввести налог на сверхдоходы энергокомпаний
Пять стран Европейского Союза призвали ввести общеевропейский налог на сверхприбыли энергетических компаний, полученные на фоне резкого роста цен на горючее из-за войны в Иране.
Об этом говорится в совместном письме министров финансов Еврокомиссии, копию которого получило агентство Reuters.
Письмо подписали Германия, Италия, Испания, Португалия и Австрия. В нем правительства предлагают вернуться к механизму, похожему на экстренные меры 2022 года, когда ЕС уже вводил налог на сверхприбыли, чтобы компенсировать высокие цены на энергоносители.
«При нынешних рыночных искажениях и финансовых ограничениях Еврокомиссия должна оперативно разработать подобный инструмент надежной юридической основой», — говорится в документе.
Министры считают, что введение налога на сверхприбыль позволит профинансировать поддержку потребителей и продемонстрировать, что ЕС может действовать решительно и согласованно.
В Еврокомиссии подтвердили получение письма и заявили, что изучают предложение. В Брюсселе также ведется отдельно работа над целевыми мерами реагирования на новый энергетический кризис в Европе.
Письмо не содержит деталей по конкретной ставке налога или перечня компаний, на которые оно должно распространяться.
Тем временем Немецкая топливно-энергетическая ассоциация подвергла критике идею, заявив, что утверждения о «необоснованных доходах» компаний — ошибочны, а компании пытаются обеспечить потребности на рынке.
Отмечается, что после начала войны между США, Израилем и Ираном цены на газ в Европе выросли более чем на 70%.
