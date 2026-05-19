Что будет с энергетикой после войны: глава Минэкономики объяснил

Проблемы обеспечения экономики Украины, которая начнет активно расти после окончания войны, могут быть не очень острыми из-за того, что восстановление энергетики ускорится.

Об этом в интервью сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

«Когда будет остановка войны, мы будем отстраиваться быстрее, чем сейчас», — отметил он.

Вместе с этим Украине нужно продолжить развитие новых генерационных мощностей.

«В вопросах увеличения производства энергии и роста ВВП корреляция почти 90%. То есть это практически одно и то же. Поэтому нам необходимо строить дополнительные энергомощности», — сказал министр. Для увеличения генерации, отметил он, правительство уже упростило возможности для подключения, перевода земли под строительство новых мощностей.

«Нам нужно строить много генерации, и это безотносительно к тому, когда закончится война. Мы понимаем, что в случае окончания войны риски значительно сократятся и таких проектов будет больше, особенно в ветрогенерации. Нам нужна любая генерация, в том числе и новая атомная, чтобы экономика росла», — добавил Соболев.

Атаки на энергетику Украины

Напомним, с осени 2025 года россия начала массированные удары ракетами и дронами по украинской энергетике. Цель атак была очевидна — разрушить энергосистему, ослабить экономику и создать трудности для населения зимой.

В течение всего отопительного сезона энергетика Украины фактически находилась под постоянными обстрелами. Не было ни дня без ударов. В результате повреждения получили почти все крупные электростанции — и тепловые, и гидро.

