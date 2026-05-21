В Украине ввели прямые договоры купли-продажи электроэнергии между ее производителями и бизнесом

Производители электроэнергии с объектов распределенной генерации Украины смогут заключать прямые двусторонние договоры с потребителями без обязательного проведения электронных аукционов по продаже.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Прямые договоры без обязательных аукционов

Принятые изменения также будут способствовать заключению прямых двусторонних договоров между потребителями и такими производителями без обязательного проведения электронных аукционов. Это позволит сторонам напрямую согласовывать условия поставки электрической энергии на взаимовыгодных условиях.

Развитие РРА-контрактов

«Это также важный шаг к распространению практики так называемых РРА-контрактов — долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии между генерирующим предприятием и корпоративным потребителем», — отметил Шмыгаль.
Такие договоры дают возможность разместить генерацию непосредственно рядом с предприятием, потребляющим электроэнергию. Это обеспечивает непрерывное электроснабжение даже в условиях рисков безопасности, а бизнес получает прогнозируемую цену на электроэнергию и стабильность работы при одновременном уменьшении нагрузки на энергосистему.
Решение устраняет регуляторные ограничения развития распределенной генерации, упрощает взаимодействие между производителями и потребителями и создает дополнительные стимулы для инвестиций в новые генерирующие мощности.

Преимущества для бизнеса и энергосистемы

Реализация постановления будет способствовать повышению гибкости рынка электрической энергии, развитию распределенной генерации, расширению возможностей для заключения прямых договоров между производителями и потребителями, а также укреплению энергетической устойчивости Украины за счет внедрения дополнительных генерирующих мощностей.
«Благодаря поощрению частных инвестиций в сектор децентрализованной газовой генерации будет быстрее формироваться новая энергетическая архитектура Украины с высоким уровнем автономности регионов, общин и предприятий», — добавил Шмыгаль.
Это решение является одним из последовательных шагов правительства и Министерства энергетики, направленных на создание благоприятных регуляторных условий для развития распределенной генерации и повышения эффективности работы рынка электрической энергии.
По материалам:
Finance.ua
