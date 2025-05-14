Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против россии — Finance.ua

Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против россии Сегодня 16:01

Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против россии

США рассматривают возможность введения вторичных санкций против россии, сказал президент Дональд Трамп журналистам на борту самолета Air Force One 14 мая. Он также предположил, что отправится в Турцию, где могут состояться переговоры Украины и рф.

Трамп допустил возможность визита в Турцию, если это поможет положить конец войне в Украине.

«Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно, если мы сможем закончить войну. Я не знаю, будет ли он (путин. — ред.) там, если меня там не будет. Мы это выясним, — сказал Трамп, добавив, что у него очень плотный график. — Но это не значит, что я этого не сделаю, чтобы спасти много жизней».

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Президент США сказал, что на переговоры в Турции отправится госсекретарь Марко Рубио, которого он назвал «очень эффективным».

По словам Трампа, позиция путина относительно завершения войны ему станет понятна «через несколько дней».

Отвечая на вопрос о возможных санкциях против рф, за поддержку Ирана и из-за войны в Украине, Трамп сказал, что не хотел бы об этом говорить, впрочем, он «всегда рассматривает» вторичные санкции.

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Напомним, в ночь на 11 мая президент рф владимир путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» 15 мая в Стамбуле, не упоминая предложение «коалиции решительных» по прекращению огня с 12 мая.

Дональд Трамп призвал Украину согласиться на переговоры в Турции, но выразил сомнения в возможности соглашения с путиным, который, по его словам, «занят празднованием победы во Второй мировой войне».

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая будет в Турции и «ожидает путина в Турции лично», он добавил, что надеется, что путин «в этот раз не будет искать причин» для отказа. «Мы готовы говорить, чтобы окончить войну. Четверг, Турция», — сказал президент Украины.

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Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что основными темами на переговорах москвы и Киева станет вопрос о территориях, доступе Украины к Днепру и Черному морю и об использовании Запорожской АЭС.

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