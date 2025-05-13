Виткофф: Трамп выдвинул ультиматум по вопросу о прямых переговорах рф и Украины — Finance.ua

Виткофф: Трамп выдвинул ультиматум по вопросу о прямых переговорах рф и Украины Сегодня 11:30

Виткофф: Трамп выдвинул ультиматум по вопросу о прямых переговорах рф и Украины

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что Дональд Трамп грозится выйти из процесса урегулирования войны рф в Украине, если Украина и россия не проведут прямых переговоров. По его словам, Трамп «в ультимативной форме» настаивал на прямых переговорах.

Об этом Виткофф заявил в интервью Breitbart News, обнародованном накануне, 12 мая.

Именно интервью с Виткоффом было записано на прошлой неделе — в четверг, 8 мая. Это произошло до требований Украины и союзников относительно прекращения огня с 12 мая и разговоров о переговорах россии и Украины в Стамбуле 15 мая.

Виткофф заявил, что нужно «собрать всех в одной комнате», поскольку решения работают, когда есть прямые переговоры.

«Нужно усадить украинцев и россиян за один стол. Это жестокая война — они не любят друг друга. Мы должны это изменить. Мы должны заставить всех думать, что ответственный способ решения этой проблемы — это дипломатическое решение. Если это то, чего вы хотите, если вы, россия, этого хотите, если вы верите в преимущества для вашего общества в результате прекращения этой войны, и вы, Украина, тоже этого хотите, мы должны физически усадить вас в одной комнате», — сказал он.

Виткофф отметил, что Трамп «выдвинул ультиматум» обеим сторонам, что они должны достичь прогресса в достижении продолжительного мира, иначе США отойдут.

«Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам без этих прямых переговоров, и если они не состоятся быстро, он считает, что Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не быть вовлеченными», — сказал Виткофф.

Виткофф также очертил круг основных вопросов, которые нужно решить: «Я думаю, что основные вопросы здесь — регионы, атомная станция, то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к морю».

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По его словам, «есть вещи, которые не будет трудно решить, если мы усадим стороны за стол переговоров».

«Они поговорят между собой, мы сузим круг вопросов между ними, а затем найдем компромиссы и креативные решения для решения каждого из них. Мы физически достигаем этого, и я думаю, надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости, но если мы физически достигаем этого, то, по моему мнению, у нас есть большие шансы положить конец этому конфликту», — сказал Виткофф.

Отвечая на вопрос о нерешенных проблемах, Виткофф сказал, что «в настоящее время в Украине около пяти регионов, которые являются предметом споров между двумя сторонами. Он также сказал, что Запорожская АЭС является «своеобразной жемчужиной» из-за того, сколько электроэнергии она может производить, и сейчас это «важная часть этой дискуссии». Кроме того, важны также водные пути и то, как Украина выходит к Черному морю, что позволяет ей выходить в мировой океан через соединение со Средиземным морем.

«Я думаю, что мы многое сделали для сужения круга вопросов, — сказал Виткофф. — Основные камни преткновения сводятся к пяти регионам. россия контролирует — преобладающий контроль — два из этих регионов. Украинцы имеют определенную степень контроля над тремя другими регионами, поэтому вопрос в том, как мы будем оценивать — есть разница между тем, где проходит линия фронта, где находятся войска, и административными линиями».

Он добавил, что США ведут «неофициальный разговор с обеими сторонами».

Что известно о мирных переговорах в Стамбуле 15 мая

В субботу, 10 мая, по итогам встречи «коалиции желающих», США и страны Европы призвали россию к 30-дневному перемирию с 12 мая в войне рф против Украины. В заседании «коалиции желающих» приняли участие представители 35 стран, включая Украину, — сообщил президент Владимир Зеленский. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск были лично, остальные страны подключились онлайн.

Перед заседанием, а также после него участники «коалиции желающих» провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, — сказал на пресс-конференции канцлер Мерц. И добавил, что «Трамп разделяет нашу инициативу и поддерживает ее».

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Глава кремля владимир путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Об этом он заявил на пресс-конференции в кремле ночью 11 мая.

Во время выступления путин ни разу не упомянул об инициативе «коалиции желающих» по поводу 30-дневного прекращения огня, которое должно начаться 12 мая. Хотя предложение уже получило поддержку более 20 стран, включая Францию, Германию, Великобританию и Польшу, путин не упомянул ее вовсе.

Президент Турции Эрдоган принял предложение провести переговоры между россией и Украиной в Стамбуле 15 мая.

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