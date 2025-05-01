ЕС готовит «план Б» относительно санкций, если Трамп выйдет из мирных переговоров — Каллас Сегодня 12:21

ЕС готовит «план Б» относительно санкций, если Трамп выйдет из мирных переговоров — Каллас

Европейский союз готовит «план Б» по сохранению экономических санкций против россии, если администрация президента США Дональда Трампа откажется от мирных переговоров и будет стремиться к сближению с москвой.

Об этом сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью Financial Times.

«Вопрос в том, захотят ли американцы выйти. Мы видим признаки того, что они размышляют, стоит ли им оставить Украину, а не пытаться заключить соглашение с россиянами, потому что это тяжело», — сказала чиновник.

Каллас утверждает, что у ЕС существует «план Б» для сохранения экономического давления на рф, если Венгрия заблокирует продление санкций блока в июле. В то же время она говорит, что Брюссель все еще сосредоточен на том, чтобы все государства-члены имели одинаковую позицию.

«Мы должны работать над планом А, потому что если вы сосредоточитесь на плане Б, тогда он произойдет», — подчеркнула дипломат, добавив, что переговоры с Вашингтоном и другими международными партнерами по сохранению санкций продолжаются.

Впрочем, Каллас признала, что в некоторых европейских столицах размышляют над тем, следовать ли за администрацией Трампа, если та откажется от Украины и перезагрузит отношения с россией.

«Понятно, что такие дискуссии продолжаются в некоторых государствах-членах, и, возможно, есть надежда, что нам больше не придется поддерживать [Украину]», — отметила она.

Политика не подчеркнула, что это «ложная надежда», ведь россия, которая инвестирует более 9% своего ВВП в военные нужды, «опять захочет их использовать».

По ее словам, если Вашингтон покинет Украину, Европа сможет финансово помочь, хотя в военной поддержке восполнить пробел будет труднее. Она заверила, что в ЕС сосредоточены на том, чтобы и дальше работать с американцами и пытаться убедить, что исход войны также в их интересах.

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Дипломатка также отметила, что ни одна страна ЕС не примет признание Крыма российским, что является элементом предложения США.

По мнению Каллас, у американцев есть инструменты, которые они могут использовать, чтобы давить на россию: «Президент Трамп заявил, что хочет, чтобы убийства прекратились. Он должен давить на убивающего».

hromadske По материалам:

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