В ISW объяснили, зачем путину «перемирие» 8−10 мая — Finance.ua
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В ISW объяснили, зачем путину «перемирие» 8−10 мая

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Президент страны-агрессора россии путин отказывается от любого прекращения огня, кроме как на выгодных для Кремля условиях. Об этом американский Институт изучения войны (ISW) пишет в отчете за 28 апреля.
Москва инициировала «перемирие» 8−10 мая, когда россия празднует вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией во время Второй мировой войны, якобы демонстрируя готовность к мирным переговорам без предварительных условий.
На самом деле глава Кремля опасается обстрелов Москвы, куда обещали приехать 9 мая ряд лидеров стран бывшего СССР, Латинской Америки, Азии и Африки, считают военные аналитики.
«путин, вероятно, стремится избежать неудобной ситуации с украинскими ударами во время этих торжеств», — говорится в отчете.
В ISW отмечают, что в предложенное путиным прекращение огня не входят никакие дополнительные механизмы мониторинга, и российские источники, вероятно, воспользуются отсутствием таких механизмов, чтобы вновь наполнить информационное пространство необоснованными заявлениями о нарушении режима прекращения огня Украиной.
рф, вероятно, намерена также использовать перемирие как возможность для сил оккупантов отдохнуть перед новыми наступлениями, резюмирует американский институт.
По материалам:
Гордон
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