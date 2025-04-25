Украина предложила США свои условия мира: содержание документа — Finance.ua

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Украина предложила США свои условия мира: содержание документа

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Украина предложила США свои условия мира: содержание документа
Украина предложила США свои условия мира: содержание документа
В ходе переговоров в Лондоне Украина вместе с европейскими партнерами наработала собственную версию плана урегулирования войны с россией. Его уже передали США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.
Как пишет издание, подробная информация о пятипунктном пакете требований Киева была предоставлена ​​изданию The Telegraph, «из которого следует, что по-прежнему сохраняются серьезные разногласия с американским планом из семи пунктов, который появился на этой неделе».

Крым является ключевым вопросом

«В основе требований лежит настоятельное требование о том, чтобы Крым — украинская земля, аннексированная войсками главы Кремля путина в 2014 году — официально не признавался российской территорией», — говорится в статье.
Подробности требований, выдвинутых Украиной, были раскрыты в плане из пяти пунктов, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, находится на столе у ​​Трампа.
Украинский президент уже успел высказаться о плане на пресс-конференции в ЮАР.
«После предложения США появились и другие документы, и я считаю, что сегодня этот формат, этот документ лежит на столе у ​​президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей конституции, не может быть частью каких-либо соглашений», — констатировал Зеленский.
Какие пункты включает украинский документ
Досье относительно требований, с которыми ознакомилась The Telegraph, ясно показывает, что Украина надеется фактически устранить любое официальное международное признание российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями.
Пункты один и два фокусируются на формулировке любого мирного соглашения как «основанного на международном праве, а не на капитуляции», с особым предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань.
«Они также подчеркивают важность четких „гарантий безопасности“ как цены за любое перспективное мирное соглашение, в рамках которого Украина уступит территорию россии, пусть даже на временной основе», — раскрывают журналисты.
Третий пункт — «это попытка отобрать у Трампа контроль над переговорами и вернуть Украину в центр мирного процесса».
Четвертый пункт служит предупреждением как для США, так и для НАТО, что разрешение россии контролировать Крым позволяет ей угрожать не только нападениями на Украину, но и на черноморских союзников — Турцию, Румынию и Болгарию.
Пятый и последний пункт ясно показывает, что россии нельзя разрешать использовать соглашение для ограничения численности вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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