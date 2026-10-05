Белый дом создал рабочую группу для изучения рисков и возможностей ИИ

Белый дом создал рабочую группу, которая будет оценивать риски и возможности, связанные с искусственным интеллектом, а также готовить рекомендации по роли федерального правительства США в регулировании этой технологии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Кто вошел в рабочую группу

Возглавит рабочую группу под неофициальным названием «Сила сверхинтеллекта» (Super Intelligence Force) Джей Клейтон — директор Национальной разведки США.

«Задача группы — обеспечить лидерство США в сфере передового ИИ, защищая в то же время интересы американцев», — сообщил Клейтон газете.

По данным издания, заместителями председателя рабочей группы станут:

заместитель министра обороны по вопросам исследований и разработок Эмиль Майкл;

глава управления кадровой службы администрации США Скотт Купор;

глава Федеральной торговой комиссии (FTC) — Эндрю Фергюсон.

В состав группы вошли:

вице-президент Джей Ди Вэнс;

министр обороны Пит Гегсет;

министр финансов Скотт Бессент;

глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Внешними советниками назначены венчурный инвестор Дэвид Сакс и экс-председатель Госдепа Кондолиза Райс.

Отчет группы должен быть подготовлен в течение 120 дней.

Американские СМИ отмечают, что президент США Дональд Трамп придерживается мягкого подхода к регулированию ИИ, поскольку считает, что чрезмерный контроль может подорвать конкурентоспособность США по сравнению с Китаем. Так, на прошлой неделе он заявил, что не намерен сотрудничать с главой КНР Си Цзиньпином по вопросам развития технологий ИИ.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Дональд Трамп раскритиковал руководителей американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта, призывавших притормозить развитие ИИ. Он заявил, что опасения по поводу того, что ИИ может уничтожить человечество, является «обманом», а от чрезмерных ограничений могут обанкротиться американские компании.