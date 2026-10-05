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Белый дом создал рабочую группу для изучения рисков и возможностей ИИ

Технологии&Авто
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Белый дом оценит риски ИИ
Белый дом оценит риски ИИ
Белый дом создал рабочую группу, которая будет оценивать риски и возможности, связанные с искусственным интеллектом, а также готовить рекомендации по роли федерального правительства США в регулировании этой технологии.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Кто вошел в рабочую группу

Возглавит рабочую группу под неофициальным названием «Сила сверхинтеллекта» (Super Intelligence Force) Джей Клейтон — директор Национальной разведки США.
«Задача группы — обеспечить лидерство США в сфере передового ИИ, защищая в то же время интересы американцев», — сообщил Клейтон газете.
По данным издания, заместителями председателя рабочей группы станут:
  • заместитель министра обороны по вопросам исследований и разработок Эмиль Майкл;
  • глава управления кадровой службы администрации США Скотт Купор;
  • глава Федеральной торговой комиссии (FTC) — Эндрю Фергюсон.
В состав группы вошли:
  • вице-президент Джей Ди Вэнс;
  • министр обороны Пит Гегсет;
  • министр финансов Скотт Бессент;
  • глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.
Внешними советниками назначены венчурный инвестор Дэвид Сакс и экс-председатель Госдепа Кондолиза Райс.
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Отчет группы должен быть подготовлен в течение 120 дней.
Американские СМИ отмечают, что президент США Дональд Трамп придерживается мягкого подхода к регулированию ИИ, поскольку считает, что чрезмерный контроль может подорвать конкурентоспособность США по сравнению с Китаем. Так, на прошлой неделе он заявил, что не намерен сотрудничать с главой КНР Си Цзиньпином по вопросам развития технологий ИИ.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Дональд Трамп раскритиковал руководителей американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта, призывавших притормозить развитие ИИ. Он заявил, что опасения по поводу того, что ИИ может уничтожить человечество, является «обманом», а от чрезмерных ограничений могут обанкротиться американские компании.
Также мы рассказывали, что Трамп подписал указ, предусматривающий переименование искусственного интеллекта в «суперинтеллект».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ИИТехнологииСША
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