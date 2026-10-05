Белый дом создал рабочую группу для изучения рисков и возможностей ИИ

Белый дом создал рабочую группу, которая будет оценивать риски и возможности, связанные с искусственным интеллектом, а также готовить рекомендации по роли федерального правительства США в регулировании этой технологии.
Отчет группы должен быть подготовлен в течение 120 дней.
Американские СМИ отмечают, что президент США Дональд Трамп придерживается мягкого подхода к регулированию ИИ, поскольку считает, что чрезмерный контроль может подорвать конкурентоспособность США по сравнению с Китаем. Так, на прошлой неделе он заявил, что не намерен сотрудничать с главой КНР Си Цзиньпином по вопросам развития технологий ИИ.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Дональд Трамп раскритиковал руководителей американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта, призывавших притормозить развитие ИИ. Он заявил, что опасения по поводу того, что ИИ может уничтожить человечество, является «обманом», а от чрезмерных ограничений могут обанкротиться американские компании.
Также мы рассказывали, что Трамп подписал указ, предусматривающий переименование искусственного интеллекта в «суперинтеллект».