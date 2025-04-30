Трамп отказался говорить, будет ли военная помощь Украине, если не будет мирного соглашения — Finance.ua

Трамп отказался говорить, будет ли военная помощь Украине, если не будет мирного соглашения Сегодня 14:33

Трамп заявил, что не хочет раскрывать детали военной помощи Украине в случае отсутствия мирного соглашения, чтобы не навредить переговорному процессу. Он также выразил недовольство действиями Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет оставить секретом, будет ли военная помощь Украине, в случае если не будет мирного соглашения, потому что не хочет портить переговоры. Об этом он сказал в интервью ABC News.

На вопрос, если не будет мирного соглашения, прекратят ли США военную помощь, Трамп ответил: «Я не хочу вам этого говорить. Я не скажу вам, буду ли я говорить или нет. Я хочу оставить это как большой жирный секрет, потому что я не хочу портить переговоры. Но я бы волновался».

Трамп заявил, что был недоволен, когда увидел, как путин запускает ракеты по нескольким городам и поселкам Украины.

«Это было не то, что мне нравится видеть, и я думал, что это неуместно. Но я думаю, что вся война неуместна», — сказал Трамп.

Дональд Трамп заявил, что если бы он не победил на выборах президента США в 2024 году, российский диктатор владимир путин захватил бы всю Украину.

В воскресенье, 27 апреля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя будет очень важной и решающей по переговорам о достижении мира в Украине.

28 апреля Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поговорил о «следующих шагах в российско-украинских мирных переговорах».

Перед этим глава министерства иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявлял, что россия заявила о «готовности к переговорам с Украиной» и об «определенных уступках», но не по всем вопросам.

УНН По материалам:

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