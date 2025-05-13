Европа будет ждать переговоров в Турции, перед тем как просить Трампа о новых санкциях против россии — Bloomberg Сегодня 10:15

Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента россии владимира путина в Турции, прежде чем подталкивать США к оглашению новых санкций против москвы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам людей, после переговоров между официальными лицами США и Европы 12 мая стало ясно, что американская сторона хотела предоставить возможность переговоров между россией и Украиной 15 мая, прежде чем усилить давление на путина.

Если путин откажется от встречи с Зеленским или россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против москвы, добавили источники. Пока что кремль не сообщил, будет ли присутствовать путин.

Читайте также США больше не будут выступать посредником на переговорах Украины и рф

В ходе бесед между американскими и европейскими официальными лицами в 12 мая американская сторона не дала четкого ответа на вопрос, готова ли она по-прежнему ввести санкции против россии, если ее атаки продолжатся на этой неделе, или что США будут делать, если путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит атаки, сообщили источники.

Администрация Трампа подготовила варианты для Трампа по усилению экономического давления на россию, если он решит это сделать. В сообщении в социальных сетях от 8 мая Трамп сказал, что «США и их партнеры введут дополнительные санкции», если режим прекращения огня не будет соблюдаться.

Дальнейшие шаги администрации Трампа по отношению к россии за последние 48 часов оставались непонятными.

10 мая лидеры Великобритании, Франции и Германии считали, что им удалось заручиться согласием Трампа, согласно его посту в социальных сетях, поддержать план 30-дневного прекращения огня с 12 мая, по которому будут скоординированы санкции США и Европы против россии, если москва продолжит наносить удары.

Однако Трамп отказался публично поддержать этот новый график и призвал Зеленского встретиться с путиным в Турции на этой неделе. Этой позиции европейцы не ожидали, но Зеленский ее принял.

12 мая Трамп допустил, что отправится в Турцию, чтобы присоединиться к потенциальной встрече Зеленского и путина. «Я думал о том, чтобы прилететь, — сказал Трамп в понедельник в Белом доме. — Я не знаю, где буду в четверг — у меня так много встреч, — но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.