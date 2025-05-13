Европа будет ждать переговоров в Турции, перед тем как просить Трампа о новых санкциях против россии — Bloomberg
Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента россии владимира путина в Турции, прежде чем подталкивать США к оглашению новых санкций против москвы.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам людей, после переговоров между официальными лицами США и Европы 12 мая стало ясно, что американская сторона хотела предоставить возможность переговоров между россией и Украиной 15 мая, прежде чем усилить давление на путина.
Если путин откажется от встречи с Зеленским или россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против москвы, добавили источники. Пока что кремль не сообщил, будет ли присутствовать путин.
В ходе бесед между американскими и европейскими официальными лицами в 12 мая американская сторона не дала четкого ответа на вопрос, готова ли она по-прежнему ввести санкции против россии, если ее атаки продолжатся на этой неделе, или что США будут делать, если путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит атаки, сообщили источники.
Администрация Трампа подготовила варианты для Трампа по усилению экономического давления на россию, если он решит это сделать. В сообщении в социальных сетях от 8 мая Трамп сказал, что «США и их партнеры введут дополнительные санкции», если режим прекращения огня не будет соблюдаться.
Дальнейшие шаги администрации Трампа по отношению к россии за последние 48 часов оставались непонятными.
10 мая лидеры Великобритании, Франции и Германии считали, что им удалось заручиться согласием Трампа, согласно его посту в социальных сетях, поддержать план 30-дневного прекращения огня с 12 мая, по которому будут скоординированы санкции США и Европы против россии, если москва продолжит наносить удары.
Однако Трамп отказался публично поддержать этот новый график и призвал Зеленского встретиться с путиным в Турции на этой неделе. Этой позиции европейцы не ожидали, но Зеленский ее принял.
12 мая Трамп допустил, что отправится в Турцию, чтобы присоединиться к потенциальной встрече Зеленского и путина. «Я думал о том, чтобы прилететь, — сказал Трамп в понедельник в Белом доме. — Я не знаю, где буду в четверг — у меня так много встреч, — но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда».
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